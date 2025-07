Millones de trabajadores, tanto del sector público como del privado, no solo podrán disfrutar de los 16 feriados nacionales que trae consigo el 2025, sino también de varios días no laborables adicionales debido a importantes celebraciones. Esto permitirá que gracias a estos efemérides varios escapen de la trajinada rutina del trabajo o las clases, ya sea a diversos destinos turísticos o simplemente opten por quedarse en casa junto a sus seres queridos. En ese contexto, según una Ordenanza Regional, un importante lugar del país se verá beneficiada este 15 de julio con un día no laborable, debido a una conmemoración cívica. Por ello, se espera la llegada de muchos turistas a la zona, atraídos por su rica gastronomía y su patrimonio cultural, lo que representará un impacto positivo en la industria del turismo. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SERÁ DÍA NO LABORABLE ESTE 15 DE JULIO?

A través de la Ordenanza Regional n.º 078-2014-CR-GRH, aprobado en 2014, se estableció que la región Huánuco disfrutará este 15 de julio de un día no laborable por el 142 aniversario de la Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez. Por lo tanto, los trabajadores del sector público podrán disfrutar de un día de descanso recuperable, lo que implica que tendrá que recuperar las horas dejadas de laborar en los siguientes días, mientras que, el sector privado podrá acogerse a esta medida, siempre y cuando haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Así, también se suspenderán las clases escolares en los colegios públicos por esta conmemoración.

La Ordenanza Regional n.º 078-2014-CR-GRH estableció que la región Huánuco disfrutará este 15 de julio de un día no laborable por el 142 aniversario de la Inmolación del Coronel Leoncio Prado.

De esta manera, esta fecha es considerada muy importante en el calendario peruano, principalmente en la región Huánuco, donde nació Leoncio Prado. Por ello, tanto la municipalidad regional y otras instituciones aprovechan este día para rendir homenaje y reconocer su valentía y sacrificio en defensa de la patria, como fue su participación en la Guerra del Pacífico contra Chile, donde fue capturado y fusilado. Por su parte, la ciudadanía utiliza este día para disfrutar de las tradiciones culturales y gastronómicas, visitando monumentos como el Templo de las Manos Cruzadas o la Cueva de las Lechuzas, en Tingo María.

Feriados y días no laborables que restan en el calendario peruano 2025