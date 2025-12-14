Las Elecciones Generales 2026, donde se elegirá al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino, será una de las jornadas más importantes para más de 27 millones de ciudadanos. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó sobre la importancia de elegir el local de votación más cercana a su domicilio, con el objetivo de disminuir los tiempos y costos de desplazamiento. No obstante, tras vencer el plazo establecido para la modificación del centro de votación, han surgido dudas entre la población, que se pregunta qué ocurriría al no haber realizado este trámite. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
¿QUÉ PASARÍA SI NO SE ELIGE EL LOCAL DE VOTACIÓN PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2026, SEGÚN ONPE?
En medio de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía, hasta el 14 de diciembre, una plataforma llamada ‘Elige tu Local de Votación (ETLV)’, que permite a los ciudadanos mayores de 18 años escoger, desde cualquier dispositivo con internet, el centro de sufragio más cercano a su domicilio. Sin embargo, suele ocurrir que algunas personas no realicen este importante trámite por diversos motivos, lo que podría acarrear consecuencias. Según explicó el subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONPE, Rafael Arias, quienes omitan este procedimiento podrían votar en otro local diferente a las elecciones pasadas.
De esta manera, el sistema asignaría aleatoriamente a este grupo de personas los centros de votación que no fueron ocupados en su totalidad, lo que no garantiza la cercanía del domicilio. De hecho, el funcionario de la ONPE precisó que el trámite es totalmente gratuito y solo exige la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico, a fin de verificar los datos relevantes del solicitante. “No hay nada que te asegure que vas a votar nuevamente en un mismo local. Es más, mientras más utilice y se limite tu local de votación, menos posibilidades tendrás”, explicó Arias para Infobae.
LISTA DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTE 2026
- Alfredo Barnechea - Partido Acción Popular
- César Acuña - Partido Alianza Para el Progreso
- Fiorella Molinelli - Alianza Fuerza y Libertad
- Roberto Chiabra - Alianza Unidad Nacional
- Ronald Atencio - Alianza Venceremos
- Alfonso López Chau - Partido Ahora Nación
- José Williams - Partido Avanza País
- Enrique Valderrama - Partido Aprista Peruano
- Ricardo Belmont - Partido Cívico Obras
- Yonhy Lescano - Partido Cooperación Popular
- Charlie Carrasco - Partido Demócrata Unido Perú
- Armando Massé - Partido Democrático Federal
- Alex Gonzáles - Partido Demócrata Verde
- Francisco Diez-Canseco - Partido Perú Acción
- Wolfgang Grozo - Partido Integridad Democrática
- Mesías Guevara - Partido Morado
- Jorge Nieto - Partido del Buen Gobierno
- Vladimir Cerrón - Partido Perú Libre
- Walter Chirinos Purizaga - Partido PRIN
- Napoleón Becerra - Partido de los Trabajadores y Emprendedores
- Paul Davis Jaimes Blanco - Partido Progresemos
- Marisol Pérez Tello - Partido Primero La Gente
- Herbert Caller - Partido Patriótico del Perú
- Mariano González o Antonio Ortiz - Partido Salvemos al Perú, definición pendiente
- Carlos Álvarez - Partido País Para Todos
- Carlos Espá - Partido Sí Creo
- José Luna Gálvez - Partido Podemos Perú
- George Forsyth - Partido Somos Perú
- Carlos Jaico - Partido Perú Moderno
- Keiko Fujimori - Partido Fuerza Popular
- Roberto Sánchez - Partido Juntos por el Perú
- Rafael Belaunde - Partido Libertad Popular
- Mario Vizcarra - Partido Perú Primero
- Rosario Fernández - Partido Un Camino Diferente
- Rafael López Aliaga - Partido Renovación Popular
- Fernando Olivera - Partido Frente de la Esperanza
- Álvaro Paz de la Barra - Partido Fe en el Perú