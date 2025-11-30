Tras la reciente promulgación del retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una buena noticia podría llegar para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) desde el Congreso de la República. Y es que, gracias a diversos parlamentarios se ha presentado un proyecto de ley que permite el retiro voluntario de los fondos acumulados de hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), siempre que se cumpla con una serie de requisitos que fueron establecidos por los principales organismos. De esta manera, la iniciativa legislativa ha generado dudas entre los asegurados, quienes buscan conocer cómo se realizaría el desembolso, así como quiénes quedarían excluidos del beneficio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SERÍAN LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL RETIRO DE ONP?

A través del proyecto de ley n.º 12648/2025-CR, la congresista de Podemos Perú, Ariana Maybee Orué Medina, presentó una iniciativa que permite un eventual retiro de la ONP de hasta 4 UIT (S/ 21 400) de los fondos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), y que se pagaría progresivamente a través de depósitos bancarios. Según la propuesta legislativa, se basa en la crítica situación económica que se vive en algunas partes del país, por lo que con el dinero puede destinarse al pago de deudas, a la realización de tratamientos de salud o incluso a cubrir la inicial de un departamento.

De esta manera, pese a que el proyecto de ley se encuentra por ahora en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República a fin de ser debatida, este establece cuatro condiciones fundamentales que permitirían acceder al desembolso. Entre los requisitos figuran estar afiliado al Sistema Nacional de Pensiones y acceder a una pensión de jubilación, no haberse trasladado al Sistema Privado de Pensiones (AFP), que el monto a retirar no sea mayor al total de aportes acumulados por el afiliado y, finalmente, no haber recibido el Bono de Reconocimiento.

¿A CUÁNTO EQUIVALE LA PENSIÓN MÁXIMA DE LA ONP 2025?

Todas las personas que deseen acceder a la pensión máxima de la Oficina de Normalización Previsional deben tener en cuenta que el monto asciende a S/ 893 y que deberán cumplir con dos requisitos fundamentales. Según la ONP, primero es haber cumplido 65 años como mínimo. Mientras que la segunda condición es haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones por más de 20 años, lo que equivale a 240 meses. Esto permitirá que los adultos mayores puedan afrontar los gastos imprevistos, principalmente en celebraciones de fin de año.

Es importante mencionar que el monto mínimo de pensión para quienes han contribuido durante mencionado periodo se establece en S/ 600 este 2025. Asimismo, al cumplir estos requisitos les permitirá a los trabajadores acceder a la pensión máxima disponible en el sistema. También dicha jubilación está sujeto a una deducción del 4 % para al Seguro Social de Salud (EsSalud), lo cual se aplicará del monto bruto, asegurando que todos los adultos mayores cuenten con una atención médica digna.

