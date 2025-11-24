En el Perú, los trabajadores del sector público y los pensionistas que, por algún motivo, necesiten dinero para pagar ciertos gastos o imprevistos de último momento propios de fin de año, deben saber que el Banco de la Nación ofrece cada cierto tiempo la oportunidad de obtener un préstamo de libre disponibilidad de hasta S/ 100 000. Esta financiación, que se brinda a través del préstamo Multired, presenta una tasa muy beneficiosa a diferencia de otras entidades financieras y montos máximos establecidos para aquellas personas que cumplan con cierta edad y capacidad de pago. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO DE PRÉSTAMO AL QUE PUEDE ACCEDER UNA PERSONA DE 60 AÑOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

El Banco de la Nación, por medio del préstamo Multired, ha determinado que de acuerdo a la edad del cliente, ya sea trabajador público o pensionista, los plazos y montos para que puedan acceder a un crédito que les permita afrontar los gastos de fin de año. Por consiguiente, te presentamos el monto máximo disponible que pueden obtener, lo cual dependerá del grupo etario de estas personas:

Plazo de hasta 72 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 100 mil

- Desde los 60 hasta 1 día antes de cumplir 74 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 mil

Plaza de hasta 60 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 99 999

- Desde los 60 hasta 1 día antes de cumplir 75 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 mil

Plazo de hasta 48 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 99 999

- Entre los 60 hasta 1 día antes de cumplir 76 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 mil

Plazo de hasta 36 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 99 999

- Entre los 60 hasta 1 día antes de cumplir 77 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 mil

Plazo de hasta 24 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 99 999

- Entre los 60 hasta 1 día antes de cumplir 78 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 mil

- Desde 78 a más, los importes de préstamo van desde S/ 300 hasta S/ 3 mil.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL PRÉSTAMO DEL BANCO DE LA NACIÓN?

A continuación, te presentamos los requisitos para solicitar el crédito Multired que van entre S/ 300 y S/ 99 999:

Tener una tarjeta de débito del Banco de la Nación.

Presentar DNI o carnet de extranjería y una copia de la última boleta de pago (antigüedad máxima de cuatro meses).

Los trabajadores CAS ingresados después del 10 de marzo de 2021 deben contar con al menos 13 meses de antigüedad laboral y presentar su contrato vigente.

Tener una calificación crediticia “normal” o “no reportada” en la central de riesgo de la SBS.

