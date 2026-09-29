Tener multas electorales pendientes no impide que un ciudadano habilitado pueda ejercer su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
Tener multas electorales pendientes no impide que un ciudadano habilitado pueda ejercer su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se realizarán este domingo 4 de octubre y una de las dudas que persiste entre los ciudadanos está relacionada con las multas electorales pendientes. Quienes no votaron en elecciones anteriores o no cumplieron con el cargo de miembro de mesa pueden mantener una deuda ante el sistema electoral, pero esta situación no significa que hayan perdido su condición de electores habilitados. El JNE señala expresamente que las personas que no votaron en comicios anteriores no tienen impedimento para votar en una nueva elección.

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