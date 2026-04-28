El uso de pagos digitales en el transporte público viene ganando terreno en el país, impulsado por soluciones como Yape, que permiten a los usuarios cancelar servicios sin recurrir al efectivo. Esta modalidad no solo reduce el contacto con dinero físico, sino que también simplifica las transacciones diarias mediante herramientas integradas en la aplicación. La plataforma, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú, ha evolucionado con nuevas funcionalidades diseñadas para hacer más ágiles las operaciones. Entre ellas, resalta la incorporación de accesos rápidos que optimizan el envío de dinero, facilitando transferencias de manera más directa dentro de la interfaz. No obstante, ante eventuales inconvenientes o consultas, los usuarios cuentan con canales de atención habilitados, a los que pueden recurrir para recibir orientación y soporte sobre el uso del servicio.

Si tengo un reclamo sobre Yape, ¿cómo y con quién me comunico? Mira AQUÍ lo que debes hacer

Haciendo clic en cualquiera de las opciones que se encuentran debajo podrás resolver tus dudas y de ser necesario, contactarte con un asesor y resolverlas donde te encuentres:

Contáctate con Yape al número de WhatsApp +51 939 339 299 o haciendo clíc aquí.

¿Cuál es el número de contacto de Yape?

El canal especializado en consultas de Yape es el WhatsApp Oficial.

Número de WhatsApp: +51 939 339 299 . Ten en cuenta que este número solamente recibe mensajes, no llamadas.

. Ten en cuenta que este número solamente recibe mensajes, no llamadas. También puedes iniciar la conversación haciendo clic aquí.

¿Qué pasa si me olvido la contraseña de 4 dígitos que generé para mi retiro de efectivo?

Sigue estos pasos para ayudarte a retirar tu dinero:

Acércate con tu DNI a cualquiera de nuestras oficinas BCP. Indica que tienes un Giro/Retiro pendiente de cobro y que olvidaste tu clave. Por seguridad, pasarás por una validación de identidad. ¡Y listo! Ya podrás retirar tu dinero sin problema.

¿Cómo actualizo mi aplicativo Yape?

Sigue estos pasos para poder actualizar tu app Yape:

Haz clic en tu tienda de aplicaciones desde tu celular según el equipo que tienes: Google Play para Android, App Store para Iphone, o en el AppGallery para Huawei. Haz clic en “Actualizar” el app. Recuerda que es totalmente gratis, espera a que el aplicativo termine de actualizarse. Ingresa a Yape y selecciona "Ya tengo una cuenta“. Digita el correo que tienes registrado en Yape y el código de validación que te llegará por mensaje de texto. ¡Y listo!, ya puedes yapear.