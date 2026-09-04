El Seguro Social de Salud (EsSalud) brinda una serie de beneficios como prestaciones de salud, económicas y sociales, con el objetivo de garantizar el cuidado de sus usuarios. Entre ellos, se incluye la posibilidad de que las familias peruanas puedan estar afiliadas a un seguro médico que les permita cubrir gastos en casos de accidentes o enfermedades. Sin embargo, pocos trabajadores conocen qué familiares pueden inscribir en su plan de salud, un trámite sencillo que puede realizarse de manera presencial o virtual. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES PUEDEN SER AFILIADOS A ESSALUD?

El Seguro Regular de EsSalud, conocido popularmente como +Seguro, comprende de manera obligatoria a trabajadores activos bajo relación de dependencia, así como a socios de cooperativas y trabajadores de sectores como construcción civil, pesca y actividades portuarias, conforme comparte la plataforma Útil e Interesante. De esta manera, permite la afiliación de determinados familiares como derechohabientes:

La persona cónyuge o conviviente del titular.

Los hijos menores de edad o hijos extramatrimoniales.

Los hijos mayores de edad incapacitados en forma total y permanente para el trabajo.

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Es importante mencionar que, el trabajador asegurado titular debe entregar oportunamente a su empleador la información y documentación requerida, con el fin de asegurar que su inscripción se efectúe correctamente y no haya ningún inconveniente durante el proceso.

¿DÓNDE REGISTRAR A MIS FAMILIARES EN ESSALUD?

Para registrar a los familiares se puede efectuar también a través de los canales habilitados por EsSalud, tanto presencial como virtual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para el trámite y estos son:

Atención presencial: El trámite puede realizarse en cualquiera de las 35 Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) del país, presentando el DNI (LINK).

El trámite puede realizarse en cualquiera de las 35 Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) del país, presentando el DNI (LINK). Atención virtual: El registro también puede realizarse a través de VIVA de EsSalud (LINK). El titular debe crear un usuario y una clave de acceso para inscribir a sus familiares.

¿POR QUÉ LOS EMPLEADOS PUEDEN PERDER SU SUELDO SI NO REALIZAN CORRECTAMENTE SU DESCANSO MÉDICO?

El descanso médico, un documento esencial que respalda al trabajador mientras enfrenta un problema de salud, suele ser emitido tanto en digital como en físico por el Seguro Social de Salud (EsSalud). Es así que, este certificado debe contener información importante como el diagnóstico clínico conforme al código CIE-10, la cantidad de días de descanso sugeridos, la fecha en que fue emitido y la firma del médico responsable del tratamiento. Cuando se tenga esta certificación, el empleado obligatoriamente debe proporcionárselo al área de Recursos Humanos o, en su defecto, a un personas que se encarga de recepcionar máximo en 48 horas.

Sin embargo, en algunas ocasiones no asegura que la remuneración llegue integra, ya que, según la norma, indica que durante los 20 días de descanso, el encargado de pagar al trabajador es la empresa. Aunque, si el descanso médico supera los 21 días, EsSalud será el responsable del pago del salario, con la condición de que se realice una adecuada solicitud. Por su parte, el country manager de Buk Perú, Sebastián Ausin, explicó que, por lo general, los trabajadores creen que recibirán todos sus haberes en sus cuentas bancarias, pero no siempre ocurre, ya que pueden presentarse fallas durante el proceso, lo que pone en riesgo su dinero.

De esta manera, el especialista instó a la población a que estén al pendiente del trámite en el seguro de salud para evitar futuros inconvenientes o retrasos en pagos. “Si el trámite ante EsSalud no se realiza adecuadamente, pueden quedarse sin ingreso”, dijo para Infobae. Por último, si el empleado ve que sus derechos fueron vulnerados, es decir, que la empresa o EsSalud no reciben su descanso médico como establece la normativa, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) sugiere adjuntar una copia de dicho documento y acercarse a sus oficinas para presentar un reclamo o someterse a una revisión médica complementaria dentro de la misma institución.