Miles de afiliados a las AFP en todo el país podrán acceder a un nuevo retiro excepcional de sus fondos previsionales. A partir del martes 21 de octubre, los ciudadanos peruanos tendrán la posibilidad de enviar su solicitud de manera virtual para retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto equivalente a S/ 21,400. De acuerdo con la Asociación de AFP, el trámite se realizará íntegramente por internet, sin necesidad de acudir personalmente ni recurrir a terceros.

Sigue el cronograma OFICIAL para RETIRO AFP-2025 hasta 4 UIT: ¿Si mi DNI termina en 2 o 3, cuándo me toca presentar mi solicitud?

Por primera vez, cada AFP se encargará de procesar las solicitudes directamente desde su propio sitio web. Esto permitirá a los afiliados realizar el trámite de manera más segura, rápida y con atención personalizada. Tanto quienes viven en territorio peruano como aquellos que residen fuera del país podrán participar en el proceso, siempre que dispongan de acceso a internet y una cuenta bancaria activa. En las siguientes líneas encontrarás los pasos, fechas y enlaces oficiales que necesitas conocer para completar tu solicitud sin inconvenientes.

El periodo para registrar las solicitudes comenzó el martes 21 de octubre de 2025, día en que se habilitarán los formularios virtuales en los portales oficiales de cada AFP. El procedimiento se realizará de manera progresiva, siguiendo el último dígito o letra del DNI de cada afiliado, con el propósito de evitar sobrecarga en las plataformas digitales. Aquellos que no logren completar su registro en las fechas establecidas tendrán una fase adicional, denominada etapa libre, que estará disponible del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

Cronograma oficial para RETIRO AFP-2025 hasta 4 UIT

Si tu DNI acaba en letra : podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre. Si tu DNI acaba en 0 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre. Si tu DNI acaba en 1 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre. Si tu DNI acaba en 2: podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 3: podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 4: podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre. Si tu DNI acaba en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre. Si tu DNI acaba en 6 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre. Si tu DNI acaba en 7 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre. Si tu DNI acaba en 8 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre. Si tu DNI acaba en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre. Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

Cómo se entregarán los fondos retirados

Los afiliados con menos de 1 UIT acumulada recibirán el dinero en una sola transferencia. En cambio, quienes retiren el monto máximo de 4 UIT (S/ 21,400) obtendrán el dinero en cuatro armadas mensuales, de hasta 1 UIT por cada desembolso, conforme al calendario operativo que publicará la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Cómo saber a que AFP estoy afiliado

Si no recuerdas a qué administradora perteneces, puedes verificarlo fácilmente ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.