Un nuevo retiro extraordinario de fondos de las AFP beneficiará a miles de afiliados en todo el país. Desde el martes 21 de octubre, los peruanos podrán registrar su solicitud en línea para acceder a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a S/ 21,400. El proceso será completamente digital, sin necesidad de acudir a oficinas o pagar intermediarios, según informó la Asociación de AFP.

Por primera vez, cada administradora gestionará el trámite directamente desde su propia web, lo que permitirá a los usuarios realizar el procedimiento de forma más segura y personalizada. Tanto los afiliados que viven en el Perú como los que residen en el extranjero podrán participar, siempre que cuenten con conexión a internet y una cuenta bancaria activa. A continuación, te contamos los pasos, fechas y portales oficiales que debes conocer para realizar tu solicitud sin errores.

¿CÓMO SE HARÁ EL TRÁMITE Y QUÉ NECESITO PARA COMPLETARLO?

Todo el procedimiento será en línea, gratuito y personal, sin necesidad de gestores ni representantes. Cada AFP contará con un formulario digital exclusivo dentro de su web oficial, donde los afiliados deberán llenar sus datos personales y bancarios. El sistema validará la identidad del usuario antes de aceptar la solicitud. Solo se necesita acceso a internet y una cuenta bancaria activa a nombre del titular para recibir el depósito.

¡Atención, peruanos! Así debes hacer tu solicitud de retiro AFP 2025 sin cometer errores desde esta fecha | Foto: Andina

¿DÓNDE PUEDO HACER MI SOLICITUD SEGÚN MI AFP?

Cada administradora activará su propio enlace para el retiro:

AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: https://www.afpintegra.pe

Prima AFP: https://www.prima.com.pe

Profuturo AFP: https://www.profuturo.com.pe

La Asociación de AFP advierte que los usuarios deben ingresar solo a las páginas oficiales, ya que no habrá un portal unificado como en retiros anteriores.

¿EN QUÉ FECHAS SE PODRÁ REALIZAR LA SOLICITUD DE RETIRO?

El registro de solicitudes se abrirá el martes 21 de octubre de 2025, fecha en la que se activarán los formularios digitales en las páginas oficiales de cada AFP. El proceso se desarrollará de forma escalonada según el último número o letra del DNI del afiliado, con el fin de evitar la congestión de los sistemas. Quienes no alcancen a registrar su solicitud en las fechas asignadas podrán hacerlo durante una etapa libre, que se extenderá del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, según informa Infobae.

¿Hoy debo recibir el depósito de mi AFP tras presentar solicitud de retiro? Estas son todas las posibles fechas. (Foto: Andina)

¿CÓMO SE ENTREGARÁN LOS FONDOS RETIRADOS?

Los afiliados con menos de 1 UIT acumulada recibirán el dinero en una sola transferencia. En cambio, quienes retiren el monto máximo de 4 UIT (S/ 21,400) obtendrán el dinero en cuatro armadas mensuales, de hasta 1 UIT por cada desembolso, conforme al calendario operativo que publicará la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

¿CÓMO SABER A QUÉ AFP ESTOY AFILIADO?

Si no recuerdas a qué administradora perteneces, puedes verificarlo fácilmente ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.