La llegada de extranjeros a Estados Unidos se ha acentuado durante los últimos años, y hoy bajo el gobierno de Donald Trump, viene generando mayor repercusión a causa de las deportaciones masivas. Al respecto, recuerda que como ciudadano peruano, la obtención de la denominada visa americana si te interesa viajar hacia dicho país norteamericano, resulta fundamental tomando en consideración diversos lineamientos, y sobre todo la actualización de la exención de entrevistas.

ASÍ PODRÍAS EVITAR LA ENTREVISTA PARA OBTENER VISA AMERICANA, SEGÚN GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

Nuevos lineamientos entorno a la obtención de visa que ofrece el gobierno de Estados Unidos, hoy anuncia precisamente el Departamento de Estado mediante publicación oficial a partir de la cual actualiza “las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista” que forma parte del trámite.

Según figura precisado de manera oficial, a partir del 2 de setiembre de 2025 los ciudadanos peruanos considerados como “no inmigrantes”, “incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79″, evitarán la cita pactada con la embajada para la gestión de dicho documento, solamente cumpliendo alguno de estos requisitos:

“ Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1 ″.

″. “ Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial ”.

”. “Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior”.

A propósito de las condiciones establecidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, actualizando la exención de entrevista para la obtención de visa a partir del 2 de setiembre, los “no inmigrantes” solicitantes también deben cumplir con criterios tales como presentar petición en “su país de nacionalidad o residencia”, nunca habérseles negado una visa a menos que haya sido superada o condonada, y tampoco no tener alguna “inelegibilidad aparente o potencial”.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LA VISA PARA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS EN 2025?

La visa americana hoy reviste de importancia a fin de que las personas interesadas en establecerse temporalmente en Estados Unidos, puedan viajar sin complicaciones y acceder directa, formal y legalmente considerando el tipo de categorías determinadas por el gobierno de Donald Trump mediante la Oficina de Asuntos Consulares.

Ahora para obtener dicho documento siendo ciudadano peruano, debes considerar la actualización de tarifas vigentes publicadas en el Registro Federal estadounidense el 28 de marzo de 2023, y que entró en vigor a partir del 17 de junio con la finalidad de adecuarte y estar apto económicamente ante dichos lineamientos y otras disposiciones compartidas por las autoridades migratorias del país norteamericano.

Según lo precisa la Embajada de Estados Unidos, la resolución emitida por el Departamento de Estado mediante la Oficina de Asuntos Consulares, dispone que el aumento tarifario para la emisión del visado por negocios o turismo, cueste 25 dólares más y ahora el monto ascienda a los $185 dirigidos a visitantes que soliciten el documento de autorización para extranjeros en las categorías B1 y B2, así como estudiantes e intercambio pactado.

La visa es un documento fundamental para el ingreso a Estados Unidos, y durante cierto periodo. (Fuente: iStock) / BanarTABS

Cabe resaltar, que asimismo el arancel establecido para otros tipos de clasificaciones basadas en peticiones por parte de trabajadores temporales que figuran en los esquemas diferenciados como H, L, O, P, Q y R, aumentaron desde el 17 de junio de 2023 de 190 a 205 dólares a nivel global.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR LA OBTENCIÓN DE UNA VISA AMERICANA Y LLEGAR A ESTADOS UNIDOS LEGALMENTE

El proceso de solicitud de visa B1 o B2 para viajar y residir temporalmente en Estados Unidos como ciudadano peruano, por ejemplo, te debe hacer considerar que ello debe iniciarse de manera virtual, y culminar así con la programación de la cita que terminará determinando la obtención del documento.

De acuerdo a información compartida por la plataforma del gobierno americano a través de la Oficina de Asuntos Consulares, la persona interesada en realizar este trámite, primero debe completar el formulario en línea llamado DS-160 en aproximadamente 90 minutos, y finalmente enviarlo electrónicamente mediante los lineamientos que figuran en este enlace: Visa de No Inmigrante, sitio web donde solicitan colocar ubicación actual y fotografía.

Seguidamente, habrá que imprimir la hoja de confirmación del documento que prioritariamente se sugiere ser enviado 3 días antes de pactar la entrevista en la embajada del país donde estás ubicado, y finalmente crear una cuenta para iniciar sesión en el portal oficial del Servicio de Citas administrado por el gobierno de Estados Unidos.

Una vez que hayas realizado ese proceso, acude a la cita programada por la oficina consular con la cual te comunicaste, y que atenderá tu solicitud, efectuando el pago el mismo día de la entrevista presencial ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito Visa, MasterCard, American Express, Discover o Diners Club.