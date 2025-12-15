El programa Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), se ha consolidado como una de las iniciativas más importantes para miles de jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad en el país. Entre los beneficios que brinda figuran el acceso a universidades o institutos, así como la cobertura de costos académicos, matrícula, pensiones, admisión y titulación, gastos de manutención (alimentación, movilidad y alojamiento) y materiales de estudio. Sin embargo, la situación podría cambiar para una parte de los beneficiarios, debido al recorte de presupuesto destinado para este programa. Y es que, el Ministerio de Educación (Minedu) afirmó que solo 2 000 vacantes estarían disponibles para el próximo año, una cifra menor a la anunciada inicialmente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL RECORTE DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA BECA 18 DE PRONABEC?

En los últimos días, miles de jóvenes peruanos se mantienen a la expectativa por la continuidad de Beca 18, los otros programas de Beca 18, Beca Técnico Productiva y Beca Permanencia. Si bien es cierto, el Congreso de la República anunció que incluyeron en el dictamen del Presupuesto Público 2026 los recursos para financiar el servicio a nivel nacional, desde el Poder Ejecutivo informaron que los S/ 50 millones aprobados solo alcanzarían para cubrir 2 000 becas, lo que afectaría a un amplio porcentaje de estudiantes que aspiraban a una de las 20 000 vacantes anunciadas anteriormente.

Por su parte, la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Cecilia García, señaló que, con el financiamiento disponible hasta la fecha, aún no se ha definido un monto exacto que se otorgará del programa Beca 18, aunque reconoció que el margen es limitado debido a que el dinero también está destinado para gasto corriente y planillas de maestros. “Con S/50 millones, que es lo adicional que nos han dado, podríamos llegar, en el mejor de los casos, a 2.000 becas. Nuestro ideal es sacar las más posibles porque sabemos las expectativas que se habían creado. Los 50 millones que nos han dado es para todo. De hecho, hay un déficit”, explicó también la funcionaria del Pronabec para La República.

RENAJUV CONVOCÓ A MOVILIZACIÓN POR LA FALTA DE PRESUPUESTO EN BECA 18

El presidente de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv), Anthony Ramos, anunció que este viernes 19 de diciembre realizarán una protesta ante la falta de presupuesto para Beca 18, luego de que la viceministra del Minedu se lo informara durante una reunión. Según el titular del colectivo, la educación es un derecho y no una concesión, por lo que advirtió que no permitirán que persistan prácticas encubiertas amparadas en la normativa vigente. Por ello, instó a los estudiantes a unirse a la movilización a partir de las 9:00 a. m. en el frontis del Ministerio de Educación.

“Me dijo claramente que solo hay presupuesto para 2 000 becas. Quizás un poco más, 2 500, pero no llega a 3 000. Algunos funcionarios creen que otorgarle una beca a un joven en situación de pobreza o pobreza extrema es un acto de caridad, y están equivocados. Pretenden que estemos sujetos a sus decisiones arbitrarias y a sus intereses. Vamos a empezar con Ministerio de Educación del Perú para luego visitar al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Para cumplir mínimamente se necesitaban por lo menos S/529 millones”, indicó Ramos para dicho medio.