El inicio de diciembre 2025 no solo trae consigo una serie de feriados y el cierre del Año Escolar, sino también una buena noticia en el ámbito educativo: los docentes recibirán nuevos montos de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM). Esta medida, aprobada mediante un decreto supremo por el Minedu, beneficiará a más de 426 mil profesionales que forman parte de la primera escala magisterial de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y profesores contratados. Así, la disposición se emite en cumplimiento de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del presente año y como parte del reconocimiento a la ardua labor que desempeñan en la formación educativa del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO ES EL AUMENTO SALARIAL QUE RECIBIRÁN LOS DOCENTES?

A través del Decreto Supremo N.º 277-2025-EF, el Poder Ejecutivo oficializó los nuevos montos de la Remuneración Íntegra Mensual (S/ 116,69 por hora de trabajo semanal-mensual) para la primera escala magisterial, así como las remuneraciones de los docentes contratados y el aumento de la asignación por jornada laboral extra dirigido exclusivamente para los profesionales de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y a contratados bajo la Ley 30328. En cuanto a los profesores de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria en Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva el sueldo será de S/ 3.500,70 por una jornada de 30 horas.

En el caso de los docentes que desempeñan la función de coordinadores del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) o de Docente Coordinador en las oficinas diocesanas de Educación Católica (ONDEC u ODEC) recibirán una escala remunerativa distinta, equivalente a un salario de S/ 4.667,60. Eso no es todo, pues, según la norma, quienes tengan cargos directivos, jerárquicos o funciones de especialistas en educación y se encuentran en la primera escala magisterial obtendrán una remuneración mensual de S/ 1.166,90 por 30 horas, mientras que los que están en la octava escala será de S/ 2.450,49. Estos montos deberán reflejarse en la planilla de pagos de los docentes.

Octava escala: S/ 2.450,49

Sétima escala: S/ 2.217,11

Sexta escala: S/ 2.042,08

Quinta escala: S/ 1.750,35

Cuarta escala: S/ 1.516,97

Tercera escala: S/ 1.400,28

Segunda escala: S/ 1.283,59

Primera escala: S/ 1.166,90

♬ sonido original - Didacticiencia 4.0 @julio.huayre 🚨 DECRETO SUPREMO Nº 277-2025-E¡OFICIAL! AUMENTO SUELDO DOCENTE NOVIEMBRE 2025 💰 | D.S. N° 277-2025-EF ¡Ya es oficial, colega! 🚨 Se publicó el Decreto Supremo N° 277-2025-EF en El Peruano. Aquí te resumo los montos EXACTOS del aumento de noviembre para la Carrera Pública Magisterial y Contratados: ✅ Nombrados: La hora (RIM) sube a S/ 116.69. ✅ Contratados (30h): Sueldo mensual de S/ 3,500.70. ✅ PRONOEI/ONDEC: Nuevo monto de S/ 4,667.60. Este es el segundo tramo del aumento 2025 confirmado por el Ministerio de Economía y Educación. 💬 Pregunta: ¿Este aumento cubre tus expectativas para cerrar el año? ¡Te leo en los comentarios! 👇 #sueldodocente2025 #ds2772025ef #rim2025 #aumentominedu

¿CUÁNDO HABRÁ UN FERIADO LARGO PARA LOS ESTUDIANTES EN PERÚ?

Estas últimas semanas del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios públicos y privados se suspendan a nivel nacional con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu. Por otro lado, es importante mencionar que el 19 de diciembre culminarán oficialmente las clases en las instituciones públicas en el país.

VIDEO RECOMENDADO