Tras el inicio de noviembre 2025, como todos los meses, miles de trabajadores del sector público y adultos mayores esperan con mucho entusiasmo el abono de su dinero a través del Banco de la Nación. Es así que, según el cronograma de pagos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cerca de 771 459 pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional cobrarán a partir de este 7 hasta el 12 de noviembre. De esta manera, la entidad pública recomendó a los asegurados a recibir su pensión de forma directa en bancos, cajeros automáticos, ventanillas o agentes autorizados, garantizando un proceso seguro y sin intermediarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Sueldos y pensiones 2025 en el Banco de la Nación: revisa el cronograma actualizado de pagos para este mes

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 19990

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a noviembre 2025. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | Viernes 7 de noviembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | Lunes 10 de noviembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | Martes 11 de noviembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | Miércoles 12 de noviembre

Pago a domicilio | del viernes 14 y el domingo 23 de noviembre.

CALENDARIO DE PAGOS PARA JUBILADOS DEL DECRETO LEY 20530

Jueves 13 de noviembre : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, RENIEC, Ministerio de Relaciones Exteriores, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Viernes 14 de noviembre : Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Lunes 17 de noviembre : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Martes 18 de noviembre: Ministerio de la Producción y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

FECHA DE PAGOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN NOVIEMBRE 2025

Jueves 13 de noviembre : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Viernes 14 de noviembre : Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Lunes 17 de noviembre : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Martes 18 de noviembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

