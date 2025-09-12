¡Atención, pensionados y trabajadores del Estado! Los jubilados pertenecientes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y los trabajadores del sector público recibieron una buena noticia tras el inicio de septiembre de 2025: el pago en sus respectivas cuentas bancarias a través del Banco de la Nación. En ese contexto, los primeros en cobrar serán los adultos mayores de la Ley 19990 a partir del 5 de septiembre, mientras que los empleados estatales será desde el 17 de septiembre. De esta manera, de acuerdo con el cronograma establecido, este grupo de beneficiarios podrá acceder al cobro de su remuneración correspondiente al presente mes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

Pagos de sueldos y pensiones según cronograma de Banco de la Nación | Foto: difusión

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS JUBILADOS DEL DECRETO LEY 19990

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a septiembre de 2025. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | Viernes 5 de septiembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | Lunes 8 de septiembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | Martes 9 de septiembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | Miércoles 10 de septiembre

Pago a domicilio | del viernes 12 al domingo 21 de septiembre.

CALENDARIO DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 20530

Jueves 11 de septiembre : Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Martes 16 de septiembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Cronograma de pagos vía Banco de la Nación | Foto: difusión

FECHA DE PAGOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO