Concluir una formación universitaria tras años de esfuerzo constituye hoy uno de los hitos más importantes en la vida de cualquier persona. No obstante, con el propósito de profundizar y ampliar los conocimientos obtenidos luego de la titulación, numerosos jóvenes optan por seguir capacitándose dentro del marco académico actual. En ese contexto, cobra especial relevancia el anuncio de una nueva convocatoria impulsada por el gobierno de Turquía, que otorgará cinco mil becas integrales para estudios de licenciatura, posgrado y doctorado en algunas de sus instituciones educativas más prestigiosas.

¿Sueñas con estudiar fuera? Estas becas en Turquía cubren pregrado, maestría y doctorado

La posibilidad de acceder a programas de especialización en distintas áreas profesionales ya es una realidad en el Perú, a partir de la difusión de una convocatoria promovida por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Turquía, busca favorecer a estudiantes, investigadores y docentes provenientes de diversos países.

Un total de 5 mil subvenciones se otorgarán desde dicho país europeo, siendo el viernes 20 de febrero de 2026, la fecha límite para terminar postulando mediante el acceso a esta página web donde debes crear cuenta personal.

Tras completar datos personales, el gobierno de Turquía te solicita que cargues todos los siguientes documentos, y a modo de recomendación, puedas incluir desde actividades extracurriculares hasta logros en diferentes campos a fin de contar con mayores chances de alcanzar alguna de las becas integrales ofrecidas:

-Documento Nacional de Identidad (DNI)

-01 fotografía del postulante tomada en el último año

-Resultados del examen nacional (si lo hubiera)

-Diploma certificado de graduación temporal

-Transcripción

-Resultados de exámenes internacionales / GRE, GMAT, SAT, etc., si lo exige la universidad o programa elegido

-Resultados de pruebas de idiomas internacionales como TOEFL, DELF si lo requiere la universidad o programa elegido

-Una propuesta para un tema de investigación y un ejemplo escrito del trabajo que has realizado (solo para solicitudes de doctorado)

No olvides consultar primero la relación de universidades y carreras ofertadas en Turquía mediante el ENLACE proporcionado, y ten en cuenta que las 5 000 becas financiadas por el gobierno europeo están disponibles para los siguientes niveles académicos:

El grado de asociado (diplomado) corresponde a una formación técnica con duración de 2 años.

El nivel de licenciatura ofrece programas de pregrado en áreas de ingeniería, ciencias sociales, ciencias de la salud, y ciencias básicas con cobertura de la beca durante todos los años que dure la carrera.

El nivel de posgrado ofrece programas de maestría y doctorado con una duración de dos años, y en campos como ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales e ingeniería (no se consideran programas del área de ciencias de la salud).

“Los postulantes deben haber culminado los estudios previos o estar próximo a graduarse antes de agosto del año de inicio del programa, así como acreditar un alto rendimiento académico”, remarca el Pronabec mediante nota de prensa puntual, y entorno a los requisitos que debes cumplir para postular a concurso de becas turcas hasta el viernes 20 de febrero.

Requisitos y beneficios que ofrece el gobierno de Turquía por medio de becas

Requisitos

- Acreditar nivel mínimo de rendimiento académico:

70% para licenciatura, 75% para maestrías y doctorados, y 90% para carreras de ciencias de la salud como Medicina, Odontología y Farmacia.

- Tener menos de la edad límite:

Ser menor de 21 años para grado de asociado o pregrado, 30 para maestrías, 35 para doctorado y 50 para investigación.

- No contar con ciudadanía turca, o haberla perdido o haber estudiado en el país el mismo nivel de la beca solicitada.

- Ser graduado o graduarse al final del curso académico actual (antes de agosto), o ser investigador.

Beneficios

- Registro o colocación de plaza en la universidad elegida

- Matrícula universitaria

- Alojamiento

- Estipendio mensual de 4.500 liras turcas para modalidad pregrado, 6.500 para maestría y 9.000 para doctorado

- Seguro médico

- Pasajes aéreos único (al inicio de estudios y al graduarse)

- Curso de idioma turco