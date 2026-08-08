Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) lanzó una nueva convocatoria de empleo bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), orientada a postulantes con diferentes niveles de formación académica. En esta oportunidad, la institución pone a disposición 25 vacantes para desempeñarse en áreas administrativas, legales, técnicas y de gestión en distintas sedes del país. Los sueldos ofrecidos oscilan entre S/2.000 y S/10.000 mensuales, según el cargo y el perfil requerido. El proceso de selección fue publicado el 4 de agosto de 2026 y permanecerá abierto hasta el 18 de agosto. Durante este periodo, los interesados podrán revisar las bases del concurso, verificar que cumplen con los requisitos establecidos y completar su postulación dentro del plazo previsto. La convocatoria representa una nueva oportunidad laboral para profesionales y técnicos que buscan incorporarse al sector público.