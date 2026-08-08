La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) lanzó una nueva convocatoria de empleo bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), orientada a postulantes con diferentes niveles de formación académica. En esta oportunidad, la institución pone a disposición 25 vacantes para desempeñarse en áreas administrativas, legales, técnicas y de gestión en distintas sedes del país. Los sueldos ofrecidos oscilan entre S/2.000 y S/10.000 mensuales, según el cargo y el perfil requerido. El proceso de selección fue publicado el 4 de agosto de 2026 y permanecerá abierto hasta el 18 de agosto. Durante este periodo, los interesados podrán revisar las bases del concurso, verificar que cumplen con los requisitos establecidos y completar su postulación dentro del plazo previsto. La convocatoria representa una nueva oportunidad laboral para profesionales y técnicos que buscan incorporarse al sector público.

Estos son los requisitos que se piden y las regiones que solicitan estos puestos de trabajo

La convocatoria de Sunafil está dirigida a profesionales de diversas especialidades, entre ellas Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Informática, Telecomunicaciones y Computación. Además, el proceso incluye una vacante destinada a personas con secundaria completa que posean licencia para conducir motocicleta. La oferta busca cubrir puestos con distintos niveles de responsabilidad y experiencia. Las plazas se encuentran distribuidas en varias regiones del país, lo que amplía las posibilidades de acceso para postulantes de diferentes localidades. Entre las jurisdicciones consideradas figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Callao, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Ucayali. La entidad precisó que los cargos serán asignados en sus respectivas sedes regionales de acuerdo con los perfiles requeridos.

Conoce los puestos de trabajo que están solicitando a través de la modalidad del CAS

La Sunafil habilitó nuevas vacantes para diversas áreas y niveles de responsabilidad dentro de su estructura institucional. Las remuneraciones varían de acuerdo con el cargo y las funciones asignadas, siendo el puesto de Coordinador de Presupuesto el que ofrece el salario más alto, con S/10.000 mensuales. Esta plaza se desarrollará en Lima y está dirigida a titulados o bachilleres en Economía o Contabilidad.

Entre las posiciones con mejores ingresos también figura el cargo de Subintendente/a de Sanción, con una remuneración mensual de S/9.500, para el cual se exige título profesional de abogado, colegiatura y habilitación vigente. Asimismo, la entidad busca incorporar un Subintendente/a para la sede del Callao, con un sueldo de S/8.000. Esta vacante está orientada a profesionales de Derecho, Administración, Relaciones Industriales, Recursos Humanos, Economía, Contabilidad, Gestión Pública y carreras afines.

Aquí una lista para conocer con precisión los puestos y los sueldos que brinda la SUNAFIL

Para aquellos que cumplan con los requisitos, estas es la lista de la convocatoria con las siguientes vacantes:

Analista Programador (Lima): S/6.000.

Especialista Legal (Lima): S/6.500.

Especialista Legal III (Lima): S/6.000.

Especialista Legal I (Lima): S/6.500.

Especialistas Legales II en Loreto, La Libertad y Áncash: S/4.000.

Analista Legal (Lima): S/4.000.

Coordinador Legal (Lima): S/8.000.

Ejecutivo/a para Cusco y Ucayali: S/8.000.

Gestor Administrativo (La Libertad): S/4.000.

Asistente de Atención al Ciudadano (Huancavelica): S/2.500.

Auxiliar Administrativo (Lima): S/2.000.

Notificador Motorizado (Callao): S/2.000.

Asimismo, la entidad requiere Especialistas Legales en Instrucción y Orientación para las regiones de Lima, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, Tacna, Amazonas y Ucayali cada uno con una remuneración mensual de S/4.000.

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