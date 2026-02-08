Por Redacción EC

El inicio del 2026 ha traído una serie de buenas noticias económicas para los empleados del sector público. En esta oportunidad, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la asignación de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) conforme a la Ley de Reforma Magisterial y la carga laboral en la semana, así como otros beneficios sociales. Esto permitirá que miles de docentes nombrados dentro de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y profesores contratados se beneficien con estos montos, buscando reconocer la labor esencial de estos profesionales en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Vives en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador? Así puedes sacar tu DNI electrónico GRATIS
Tramites

¿Vives en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador? Así puedes sacar tu DNI electrónico GRATIS

Así es el trámite que debes seguir en el Poder Judicial si deseas cambiar tu nombre
Tramites

Así es el trámite que debes seguir en el Poder Judicial si deseas cambiar tu nombre

Tabla actualizada del sueldo docente 2026: montos, jornadas laborales y más beneficios
Tramites

Tabla actualizada del sueldo docente 2026: montos, jornadas laborales y más beneficios

Cómo recargar tu tarjeta del Metropolitano o Corredor con Yape: PASO A PASO
Tramites

Cómo recargar tu tarjeta del Metropolitano o Corredor con Yape: PASO A PASO