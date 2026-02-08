Tabla actualizada del sueldo docente 2026: montos, jornadas laborales y más beneficios

El inicio del 2026 ha traído una serie de buenas noticias económicas para los empleados del sector público. En esta oportunidad, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la asignación de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) conforme a la Ley de Reforma Magisterial y la carga laboral en la semana, así como otros beneficios sociales. Esto permitirá que miles de docentes nombrados dentro de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y profesores contratados se beneficien con estos montos, buscando reconocer la labor esencial de estos profesionales en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO ES LA REMUNERACIÓN PARA LOS DOCENTES DE LA CPM Y PROFESORES CONTRATADOS?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación anunció que más de 426 000 profesores nombrados se verán beneficiados con el aumento en la Remuneración Íntegra Mensual, lo cual está en función a su escala magisterial (ocho niveles) y la jornada de trabajo. Por lo tanto, conforme el docente ascienda de escala, aumenta también su sueldo mensual, en correspondencia con su avance profesional dentro de la carrera magisterial.

Es decir, en el caso de que se haya laborado 30 horas, el monto crece progresivamente desde la primera que va desde los S/ 3,500.70 hasta la octava escala por S/ 7,351.47; mientras que, en una jornada laboral de 40 horas, se considera un cálculo adicional que eleva el ingreso mensual e inicia con S/ 4.667,60 y finaliza en S/ 9.801,96 en la octava. Por lo tanto, esta normativa se verá reflejado en la planilla de pagos del mes de enero de 2026.

Escala Magisterial Índice porcentual Jornada por 30 horas Jornada por 40 horas Octava 210 % S/ 7,351.47 S/ 9,801.9 Séptima 190 % S/ 6,651.33 S/ 8,868.4 Sexta 175 % S/ 6,126.23 S/ 8168.3 Quinta 150 % S/ 5,251.05 S/ 7,001.4 Cuarta 130 % S/ 4,550.91 S/ 6,067.8 Tercera 120 % S/ 4,200.84 S/ 5,601.1 Segunda 110 % S/ 3,850.77 S/ 5,134.3 Primera 100 % S/ 3,500.70 S/ 4,667.6

Por otro lado, el Minedu estableció el monto que les corresponde a los profesores contratados sin distinción del nivel en el que se desempeñen, ya sea inicial, primaria o secundaria, así como con aplicación en la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa y Técnico-Productiva. De esta manera, este grupo de profesionales recibirán S/ 3.500,70 cada mes por una jornada de 30 horas, equivalente a la primera escala magisterial. Finalmente, según la resolución, se les otorgará una serie de beneficios, como la Asignación por tiempo de servicios (ATS), un bono por luto y sepelio y CTS.

¿QUIÉNES SON LOS DOCENTES QUE COBRARON EL PAGO DE LA CTS EN ENERO 2026, SEGÚN MINEDU?

Como parte del fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial, el Ministerio de Educación informó que más de 118 000 docentes a nivel nacional se verán beneficiados con el pago de sus beneficios sociales. Es decir, del presupuesto total asignado, S/ 1 608 millones está dirigido exclusivamente para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a 91 463 profesores contratados y 9 332 nombrados que se retiraron de la CPM en 2025. Eso no es todo, el Minedu indicó que habilitó para 18 002 profesionales de todo el país S/ 105 millones para el pago de la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS) y del Subsidio por Luto y Sepelio.

Así, estos beneficios integran el régimen laboral del magisterio y se conceden bajo condiciones específicas, como los años de servicio acumulados o el fallecimiento del docente o de algún familiar directo, conforme a la normativa actual. Por su parte, Jorge Figueroa, ministro de Educación, indicó que la aprobación de dicho desembolso representa un gran compromiso con estos profesionales y el respeto a sus derechos laborales. Finalmente, el Minedu difundió la lista de beneficiarios con el fin de que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) procedan a efectuar el pago para fines de enero de 2026.