Durante unas merecidas vacaciones, la mayoría de las personas en el mundo busca diferentes alternativas para salir de la trajinada y aburrida rutina. Una buena opción es viajar a otros países mostrando el pasaporte o documento de identidad para conocer un poco más de la cultura e historia. Sin embargo, no todas las personas tienen la oportunidad de visitar determinados lugares sin restricciones debido a diversos motivos. Frente a ello, se conoció que tres autoridades en el mundo tienen el privilegio de viajar de un país a otro sin necesidad de presentar un visado, debido a la naturaleza de los importantes cargos que desempeñan. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PERSONAS PUEDEN VIAJAR SIN RESTRICCIONES EN EL MUNDO?

Es usual que los amantes de los viajes busquen conocer diversos destinos del mundo sin tener que tramitar previamente un visado. No obstante, esto no siempre es posible debido a las políticas migratorias de cada país. Ante ello, tres integrantes de la monarquía en el mundo están habilitados para viajar al extranjero sin pasaporte debido a las funciones constitucionales que desempeñan, para lo cual se coordinan los trámites correspondientes por canales diplomáticos. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los países a los que pertenecen estos monarcas:

Carlos III (rey del Reino Unido): El monarca británico no necesita pasaporte porque se expide en su nombre; sin embargo, el resto de la familia real sí debe portarlo.

El monarca británico no necesita pasaporte porque se expide en su nombre; sin embargo, el resto de la familia real sí debe portarlo. Naruhito (emperador de Japón): El soberano puede viajar al extranjero sin pasaporte, una excepción vigente que rige desde 1971 para evitar los trámites habituales.

El soberano puede viajar al extranjero sin pasaporte, una excepción vigente que rige desde 1971 para evitar los trámites habituales. Masako (emperatriz de Japón): Al igual que su esposo, puede viajar fuera del país sin pasaporte, con sus visitas oficiales coordinadas por canales diplomáticos.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ESTACIÓN DE TREN MÁS GRANDE DEL MUNDO?

Una buena noticia recibieron miles de ciudadanos el pasado 27 de junio de 2025, cuando se inauguró la estación de tren más grande del planeta en la ciudad de Chongqing, en China. Este megaproyecto es conocido como Chongqing East Railway Station y cuenta con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, equivalente a unas 170 canchas de fútbol. De esta manera, el nuevo centro de transporte está diseñado para atender un flujo de hasta 16 000 pasajeros por hora, considerando operaciones de salida y llegada, así como conectar ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en poco tiempo, gracias a sus trenes bala.

Eso no es todo, pues a primera vista esta estación, inspirada en la región montañosa de la ciudad, tiene una apariencia a los grandes aeropuertos internacionales, equipada con moderna tecnología para una mejor experiencia de los miles de ciudadanos. De hecho, dentro de sus instalaciones se distribuyen más de 5 000 asientos, estaciones equipadas con puertos USB, locales comerciales, áreas gastronómicas y pantallas digitales que abarcan todos los sectores del recinto. Asimismo, dispone de 15 plataformas y 29 vías organizadas estratégicamente para reducir la congestión, incluso durante los horarios de mayor demanda.