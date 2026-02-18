¿Te pueden obligar a cobrar por Yape o Plin? La verdad que pocos trabajadores conocen

Las billeteras digitales como Yape y Plin se han convertido en herramientas habituales para realizar pagos en el día a día. Sin embargo, con la reciente reglamentación que permite depositar sueldos a través de cuentas de dinero electrónico, ha surgido una duda clave entre miles de trabajadores: ¿el empleador puede imponer este medio para pagar remuneraciones?

La aprobación del Reglamento de la Ley 32413, oficializada mediante el Decreto Supremo 011-2026-EF, abrió la puerta a la digitalización de los pagos laborales tanto en el sector público como en el privado. No obstante, la norma establece condiciones estrictas que muchos aún desconocen. A continuación, te explicamos qué está permitido, qué está prohibido y qué riesgos enfrentan las empresas si no cumplen las reglas.

¿PUEDEN OBLIGARTE A COBRAR TU SUELDO POR UNA BILLETERA DIGITAL?

La respuesta es no. La normativa establece que el uso de billeteras digitales para el depósito de sueldos solo es válido cuando existe un acuerdo libre y previo entre el empleador y el trabajador. Esto significa que la empresa no puede decidir de manera unilateral reemplazar la cuenta bancaria tradicional por una plataforma específica.

Además, el consentimiento debe quedar debidamente registrado. No basta con una comunicación informal; la empresa debe poder demostrar que el trabajador aceptó de forma expresa esta modalidad. Sin ese respaldo, el pago podría ser cuestionado en una eventual fiscalización.

La regla aplica tanto para entidades públicas como privadas. En todos los casos, el trabajador conserva el derecho de elegir el medio por el cual desea recibir su remuneración.

Foto: joel alonzo/gec / JOEL ALONZO

¿QUÉ CONDICIONES DEBE CUMPLIR EL PAGO DIGITAL DEL SUELDO?

No cualquier aplicación puede utilizarse para abonar salarios. Las billeteras digitales empleadas deben estar autorizadas y supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Si la plataforma no cuenta con esa supervisión, su uso para pagos laborales no está permitido.

Asimismo, el depósito debe ser completamente rastreable. La trazabilidad implica que el movimiento pueda verificarse y que exista evidencia clara de la transferencia realizada. La documentación es obligatoria y forma parte de los requisitos formales del sistema de planillas.

Las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones son la Sunafil y la propia SBS, que supervisarán tanto la validez de la plataforma como la existencia del consentimiento y los comprobantes digitales correspondientes.

(Fuente: Mercado Negro)

¿QUÉ ERRORES PUEDEN GENERAR MULTAS A LAS EMPRESAS?

Existen fallas frecuentes que pueden derivar en sanciones. Entre ellas se encuentran no dejar constancia escrita de la elección del trabajador, omitir la verificación de que la billetera esté supervisada por la SBS o no incorporar estos pagos al sistema formal de planillas.

También constituye una infracción no conservar los comprobantes digitales de las transferencias. La ausencia de respaldo documental puede originar conflictos laborales y multas administrativas en una inspección.

En ese contexto, las áreas de Recursos Humanos deben ajustar sus procedimientos internos, establecer protocolos claros y asegurarse de que la tecnología utilizada respete el marco legal. La finalidad de la norma es fomentar la inclusión financiera sin afectar derechos laborales, por lo que su correcta implementación será clave para evitar contingencias legales, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: