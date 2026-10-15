Por Redacción EC

Las dificultades económicas pueden llevar a muchas personas a acumular obligaciones pendientes que, por distintas circunstancias, no consiguen saldar a tiempo. Frente a este escenario, una de las principales dudas de quienes mantienen deudas es si podrían perder parte de su patrimonio a causa de un procedimiento de embargo. Esta medida legal puede alcanzar determinados bienes, incluidos vehículos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente. Sin embargo, no todas las deudas generan automáticamente esta consecuencia ni el acreedor puede actuar sin seguir los procedimientos correspondientes. Por ello, resulta importante conocer qué señala la ley y cuáles son las circunstancias en las que podría aplicarse esta medida. Un abogado especializado explica los aspectos que deben tener en cuenta las personas que atraviesan este tipo de situación.