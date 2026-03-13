A medida que se aproxima la jornada de las Elecciones Generales 2026, aumenta el interés ciudadano por un proceso que definirá a las principales autoridades del país. En un solo día de votación se elegirá a quienes asumirán diversos puestos de liderazgo político, lo que convierte a esta convocatoria en una de las más importantes del calendario democrático. Son varios los candidatos que se presentan con el fin de posicionarse como la mejor opción para el votante, quien tendrá que reflexionar, analizar y decidir antes de emitir su voto. Debido a la magnitud de la elección y a la cantidad de cargos que estarán en disputa, las responsabilidades asignadas a quienes integren las mesas de sufragio podrían extenderse por más horas de lo habitual, ya que deberán garantizar el correcto desarrollo de la votación y el conteo final de los votos. A continuación, te contaremos qué más recibirán aquellos peruanos que serán miembros de mesa, muy aparte de los 165 soles a los que accederán por dicha acción.

¿Te tocó ser miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026? Esto recibirás además del bono de 165 soles

Ante este panorama, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los ciudadanos seleccionados para cumplir funciones en las mesas de votación recibirán dos refrigerios durante la jornada y una compensación económica de S/165, siempre que permanezcan hasta el cierre del proceso y participen previamente en la capacitación correspondiente.

Además, Rafael Arias, vocero del organismo electoral, brindó declaraciones a RPP en las que detalló cuáles serán las obligaciones, condiciones y requisitos que deberán cumplir las personas elegidas para colaborar en el desarrollo de los comicios.

¿A qué hora comienza la labor de los miembros de mesa?

La votación comienza formalmente a las 7:00 a. m. y se cierra a las 5:00 p. m. No obstante, la labor de los integrantes de mesa continúa incluso después de culminen los sufragios.

“Luego viene el escrutinio que puede demorar entre 6 a 8 horas aproximadamente dado que son cinco elecciones las que van a escrutar con hasta siete votos preferenciales”, indicó Arias.

Por ello, es posible que numerosos integrantes de mesa se queden en los centros de votación hasta altas horas de la noche (aproximadamente 12 p.m.).

Qué tener en cuenta si eres miembro de mesa

Como miembro de mesa asignado tendrás una serie de responsabilidades desde la instalación de la mesa de sufragio a primera hora, asistir a los votantes durante el desarrollo de la votación, identificar a cada votante según su cédula de identidad, contar los votos de la mesa encargada y entregar las actas electorales. Por cada mesa de sufragio se elige a un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes según lo indicado en la ley N.º 32231.

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, indicó Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, al medio RPP.

Para finalizar, cabe recordar que cada miembro de mesa recibirá un monto asignado por su labor, la cual asciende a S/ 165. De no presentarse a cumplir con el puesto asignado en la mesa de votación, tendrá una sanción de acuerdo a ley y una respectiva multa, que asciende a S/ 275 según lo declarado por Paz Retuerto.