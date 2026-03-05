Con la cercanía de la jornada del 12 de abril por las Elecciones Generales, numerosos ciudadanos peruanos con el documento de identidad caducado se cuestionan si podrán participar en la votación. Aunque en comicios anteriores existió cierta tolerancia, las disposiciones vigentes de las autoridades son más rigurosas y podrían impedir que miles de personas emitan su sufragio.

¿Tienes el DNI vencido? Esto es lo que pasará si intentas votar en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha reiterado que contar con el documento de identidad vigente es una condición obligatoria para participar en este proceso democrático. Mantenerse informado resulta fundamental para evitar sanciones económicas y garantizar la participación en esta importante jornada electoral.

Según la normativa que regula estos comicios, la posibilidad de sufragar se restringe para quienes presenten un documento de identidad caducado, tanto en el formato azul tradicional como en la versión electrónica. Los responsables de las mesas no están autorizados a admitir el voto de ciudadanos cuyo carnet haya superado su periodo de validez, incluso si la persona figura correctamente en el padrón electoral.

No se prevén dispensas durante la jornada de votación, por lo que presentar una credencial de identidad válida constituye una condición indispensable para acceder al módulo donde se emite el sufragio.

¿Qué sucede si actualizo mi DNI con el padrón ya cerrado?

Es perfectamente posible participar en las elecciones si renuevas el documento después de que se cerrara la lista oficial de votantes, siempre que el carné esté vigente el 12 de abril de 2026.

El cierre del padrón solo sirve para determinar quiénes votan y en qué lugar, pero no impide que los ciudadanos actualicen su DNI. Por ello, si gestionas el trámite antes de la fecha de los comicios y recibes tu nuevo documento, podrás acudir a las urnas y ejercer tu derecho sin ningún inconveniente administrativo.

¿Cuántos peruanos se encuentran actualmente en riesgo de no votar?

Las cifras oficiales del Reniec indican que más de dos millones de personas inscritas para votar tienen el DNI vencido. Esta cifra incluye mayoritariamente a ciudadanos que residen dentro del territorio nacional, aunque también existe un grupo numeroso de peruanos en el extranjero que se encuentran en esta misma situación de irregularidad administrativa frente a las urnas.