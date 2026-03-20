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¿Tienes el DNI vencido? Mira AQUÍ sí podrás votar el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026 | Foto: Andina
¿Tienes el DNI vencido? Mira AQUÍ sí podrás votar el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026 | Foto: Andina
Por Redacción EC

¿Te acabas de dar cuenta de que tu DNI ya caducó y te preocupa no poder participar en las Elecciones Generales 2026? Esta es una inquietud que comparten miles de peruanos al revisar sus billeteras y notar que la fecha de vigencia de su documento ha pasado, temiendo quedarse fuera de una de las decisiones más importantes para el futuro del país. Sin embargo, no hay motivo para entrar en pánico ni correr a última hora a las oficinas del Reniec, ya que se han dispuesto medidas excepcionales para que ningún descuido administrativo te impida ejercer tu derecho al voto el próximo domingo 12 de abril. En una jornada que promete ser histórica por el retorno a la bicameralidad, las autoridades han priorizado la participación masiva de la ciudadanía, permitiendo que el documento vencido sea una herramienta válida para decidir el futuro del país, por lo que en las siguientes líneas te explicamos todo lo que necesitas saber para acudir a las urnas con total tranquilidad y sin contratiempos.

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