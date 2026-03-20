¿Te acabas de dar cuenta de que tu DNI ya caducó y te preocupa no poder participar en las Elecciones Generales 2026? Esta es una inquietud que comparten miles de peruanos al revisar sus billeteras y notar que la fecha de vigencia de su documento ha pasado, temiendo quedarse fuera de una de las decisiones más importantes para el futuro del país. Sin embargo, no hay motivo para entrar en pánico ni correr a última hora a las oficinas del Reniec, ya que se han dispuesto medidas excepcionales para que ningún descuido administrativo te impida ejercer tu derecho al voto el próximo domingo 12 de abril. En una jornada que promete ser histórica por el retorno a la bicameralidad, las autoridades han priorizado la participación masiva de la ciudadanía, permitiendo que el documento vencido sea una herramienta válida para decidir el futuro del país, por lo que en las siguientes líneas te explicamos todo lo que necesitas saber para acudir a las urnas con total tranquilidad y sin contratiempos.

¿SE PERMITIRÁ EL VOTO CON EL DNI CADUCADO?

Sí, el voto está plenamente garantizado. Mediante la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC, se ha extendido oficialmente la vigencia de los documentos vencidos hasta el 12 de abril de 2026, fecha en la que se realizará la jornada electoral.

La disposición legal permite que los ciudadanos utilicen tanto el DNI azul como el electrónico (en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0) para sufragar, sin importar que su fecha de caducidad haya pasado.

La medida fue comunicada oportunamente al JNE y a la ONPE para asegurar que no existan inconvenientes en las mesas de votación durante la jornada electoral.

(Foto: Andina)

¿A CUÁNTOS CIUDADANOS BENEFICIA LA MEDIDA EN EL PADRÓN ACTUAL?

Esta prórroga beneficia directamente a más de 1.8 millones de peruanos que actualmente poseen el DNI caduco. Según el Reniec, el padrón electoral para estos comicios cuenta con 27,325,432 electores habilitados, de los cuales 13,119,593 son mujeres y 12,995,026 son hombres.

Al permitir el uso de documentos vencidos, el organismo busca evitar que un trámite administrativo pendiente se convierta en un obstáculo para el ejercicio del sufragio, asegurando así que la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda participar en la elección nacional.

¿QUÉ AUTORIDADES SE ELEGIRÁN EN ESTOS COMICIOS DE 2026?

En esta jornada, los peruanos elegirán al próximo Presidente de la República y sus vicepresidentes, además de los representantes al Parlamento Andino. Un cambio fundamental en este proceso es el regreso al sistema bicameral, lo que significa que los votantes también deberán elegir a los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados.

Esta reestructuración del Poder Legislativo convierte a las Elecciones Generales 2026 en un hito para la organización política del país, exigiendo un voto más informado por parte de la población ante la nueva conformación del Congreso.

Foto: Andina.

¿QUÉ ANUNCIÓ EL RENIEC SOBRE EL DNI ELECTRÓNICO EN 2026?

A pesar de la facilidad para votar con el DNI antiguo, el Reniec ha lanzado una campaña masiva para masificar el DNI electrónico con tarifas reducidas hasta el 31 de diciembre de 2026.

El costo para ciudadanos mayores de 17 años es de 30 soles para trámites de renovación, duplicado o rectificación. Para los menores de edad, el precio se ha fijado en 16 soles.

Esta iniciativa ha tenido un gran éxito, logrando emitir más de 2 millones de ejemplares electrónicos en lo que va del año, facilitando el acceso de los peruanos a una identidad digital moderna y segura, según informa la plataforma América TV.

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