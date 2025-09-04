Hoy todos los ciudadanos peruanos de nacimiento, deben contar con su respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) que periódicamente emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a nivel nacional. En ese sentido, recuerda que los trámites de diversa índole que necesites llevar a cabo, siempre deben estar acompañados por dicha cédula, y mostrarla cuando te lo soliciten, sin embargo, actualmente surge la duda entorno a la validez de la misma una vez caducada si requieres gestionar algo con suma urgencia.

ESTO REFIERE EL RENIEC ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR TRÁMITES URGENTES CON DNI VENCIDO

Actualmente, el gobierno peruano te brinda la posibilidad de acceder a variados servicios con la finalidad de realizar trámites civiles, notariales y/o financieros, sin embargo la caducidad del DNI electrónico (DNIe) o convencional de color azul, podría terminar dificultándote esa gestión puntual.

Tras reciente anuncio brindado por parte del RENIEC, hoy te contamos que las diligencias llevadas a cabo con carácter de urgencia en bancos u otros establecimientos, solo estarán permitidas si tu cédula figura vigente, y no vencida para dicho propósito.

A nivel nacional, todo trámite que necesites realizar, y ya sea con carácter de urgencia, debe llevarse a cabo teniendo el DNIe o azul aún vigente, según lo precisa el RENIEC de manera oficial. (Fuente: El Peruano)

La celeridad que requieres a fin de concretar un trámite civil, notarial y/o financiero sobre territorio peruano, debe hacerte mantener actualizados todos tus datos consignados dentro del DNIe o azul, y mediante la renovación habilitada a nivel nacional.

¿YA NO SE EMITIRÁ MÁS EL DNI AZUL EN PERÚ? EL RENIEC ASÍ LO RESPONDE

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo ha anunciado el RENIEC de manera oficial, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar aquella cuyas características lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica.

El DNIe 3.0 pasará a convertirse en la única cédula que el RENIEC emitirá desde agosto 2025, dejando así de lado a los convencionales de color azul y amarillo. (Fuente: El Peruano)

Según la información compartida, este DNIe entregado a la fecha a más de un millón de peruanos, se convertirá en la única emitida a nivel nacional, y costará los mismos 30 soles que la de color azul y S/16 que la amarilla hasta el último día del presente año.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que la versión 3.0 de acuerdo al RENIEC, cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.

ESTOS SON LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR LA OBTENCIÓN DEL DNIE 3.0

1- Cancela 30 soles si eres mayor de edad, y mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación (BN) o Págalo.pe, oficinas del BCP o mediante ViaBCP.

2- Con el voucher de pago, acércate al RENIEC más cercano a tu domicilio o al MAC a fin de entregar lo solicitado, y en el mismo momento recibir el ticket de recojo.

3- Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano solicitante puede recoger su DNIe 3.0 mostrando el ticket pertinente.