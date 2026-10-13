En Perú, el uso de lunas polarizadas en los vehículos está sujeto a normas que buscan garantizar la seguridad y la visibilidad durante la conducción. Por ello, los conductores deben solicitar una autorización de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando el nivel de oscurecimiento lo requiera, caso contrario, podría llevar a severas multas. En ese contexto, para evitar inconvenientes y sanciones por incumplir la normativa, es indispensable solicitar una autorización para el uso de este tipo de lunas. Este trámite puede realizarse de manera virtual y siguiendo unos sencillos pasos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO TRAMITAR EL PERMISO DE LUNAS POLARIZADAS POR INTERNET?

Aquellos interesados en obtener la autorización de lunas polarizadas en Perú, se debe programar una cita virtual ante la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional. Ante ello, primero, el conductor deberá instalar las lunas en su vehículo y, posteriormente, iniciar con el trámite con los requisitos establecidos para evitar posibles multas o sanciones. A continuación, te presentamos, compartido por América TV, los pasos para sacar el permiso:

Presentar el formulario de solicitud con carácter de declaración jurada, debidamente completado y firmado por el propietario del vehículo. (LINK)

Consignar en la solicitud la fecha y el número del recibo de pago por derecho de trámite. La presentación de una copia del recibo es opcional.

Presentar el DNI o Carné de Extranjería vigente del solicitante, junto con dos copias del documento.

Contar con dos copias de tarjeta vehicular.

Contar con dos copias de revisión técnica vehicular.

Presentar dos copias del SOAT vigente del vehículo.

Presentar la declaración jurada firmada por el propietario, que acredite no tener impedimentos legales para obtener el permiso de lunas polarizadas. (LINK)

COSTO PARA OBTENER EL PERMISO DE LUNAS POLARIZADAS EN EL PERÚ

De acuerdo con América TV, el trámite para obtener el permiso de lunas polarizadas cuesta S/71,40, mientras que el duplicado tiene un valor de S/13,20 y la actualización de datos, de S/18,60. Así, el pago puede efectuarse de manera virtual o presencial, y se recomienda conservar el comprobante. Aquí, los métodos de pago:

Virtual : Realizar el pago en línea con tarjeta de crédito o débito (Visa o Mastercard) a través de Págalo.pe, utilizando el código 08362.

: Realizar el pago en línea con tarjeta de crédito o débito (Visa o Mastercard) a través de Págalo.pe, utilizando el código 08362. Presencial: Realizar el pago presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación o agente Multired, utilizando el código 08362. En Lima, también puedes pagar en el agente ubicado en la Dirección de Tránsito de la PNP, en la av. 28 de Julio, cuadra 20, La Victoria.

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