Por Manuel Gomez

En Perú, el uso de lunas polarizadas en los vehículos está sujeto a normas que buscan garantizar la seguridad y la visibilidad durante la conducción. Por ello, los conductores deben solicitar una autorización de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando el nivel de oscurecimiento lo requiera, caso contrario, podría llevar a severas multas. En ese contexto, para evitar inconvenientes y sanciones por incumplir la normativa, es indispensable solicitar una autorización para el uso de este tipo de lunas. Este trámite puede realizarse de manera virtual y siguiendo unos sencillos pasos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.