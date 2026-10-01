Las personas mayores de 60 años tendrán una nueva alternativa para recibir orientación sobre asuntos que pueden ser importantes para su patrimonio y sus derechos. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) oficializó una iniciativa dirigida específicamente a este grupo de la población, con la finalidad de acercarle información registral y facilitar el acceso a sus servicios. La medida, denominada “Sunarp Contigo +60″, busca brindarles mayores herramientas para conocer las opciones disponibles y recibir información útil cuando necesiten realizar algún trámite o resolver dudas relacionadas con sus bienes. La propuesta busca ampliar la atención a nivel nacional mediante el trabajo conjunto con gobiernos locales y otras instituciones. A continuación, te contamos cómo funcionará la iniciativa y dónde se desarrollarán sus actividades.

¿QUÉ ORIENTACIÓN OFRECE SUNARP A LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS?

“Sunarp Contigo +60” está diseñado para que los adultos mayores puedan comprender mejor los mecanismos registrales relacionados con la protección de sus bienes y derechos.

La orientación contempla información sobre testamentos, herencias y sucesiones, además de procedimientos que pueden resultar relevantes al momento de organizar o regularizar situaciones patrimoniales. Estos contenidos buscan brindar conocimientos que permitan afrontar con mayor claridad diferentes situaciones relacionadas con la administración y protección de sus bienes. Entre los asuntos incluidos figuran la sucesión intestada, la declaratoria de herederos, los apoyos y salvaguardias y la división de bienes inmuebles.

De esta manera, la iniciativa busca proporcionar herramientas para que los beneficiarios conozcan las alternativas disponibles y puedan tomar decisiones con mayor información sobre asuntos que involucren su patrimonio.

¿CÓMO FUNCIONARÁ SUNARP CONTIGO +60 Y A QUIÉNES LLEGARÁ?

La implementación estará a cargo de las Zonas Registrales de Sunarp, que coordinarán acciones con los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) pertenecientes a los gobiernos locales. Estos espacios permitirán desarrollar jornadas y actividades de orientación en lugares relacionados con la atención de esta población. La articulación con estas entidades permitirá aprovechar espacios cercanos y facilitar el acceso de los adultos mayores a las actividades informativas previstas. La estrategia también considera la colaboración de entidades públicas y privadas que trabajen con adultos mayores.

A través de esta coordinación, Sunarp busca llevar la información registral a diferentes zonas del territorio nacional y facilitar que quienes necesiten orientación puedan acceder a contenidos vinculados con la seguridad jurídica de sus propiedades y derechos.

¿DESDE CUÁNDO SE DESARROLLA ESTA INICIATIVA Y QUÉ RESULTADOS TIENE?

Aunque la institucionalización de “Sunarp Contigo +60” es reciente, la entidad ya venía realizando actividades dirigidas a adultos mayores desde 2022. Según la información proporcionada por Sunarp, estas acciones permitieron capacitar a 2.035 personas en materias relacionadas con testamentos, sucesiones, herencias, apoyos y salvaguardias y bienes inmuebles. La formalización del programa estuvo a cargo del superintendente nacional, Armando Miguel Subauste Bracesco, y permite incorporar estas actividades dentro de un marco permanente de atención.

La iniciativa se encuentra vinculada con el Objetivo Estratégico Institucional OEI.01, orientado a fortalecer la seguridad jurídica mediante servicios de inclusión registral para sectores específicos de la ciudadanía, según informa el diario La República.

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