Por Redacción EC

Desde la creación de la figura de la jubilación anticipada en el país, ya no es necesario cumplir los 65 años para acceder a los ahorros previsionales del Sistema Privado de Pensiones (AFP) o del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). De hecho, esta medida se presenta como una buena opción entre la ciudadanía, siempre y cuando cumplan los requisitos y busquen asegurar un retiro antes de la edad permitida. Por lo general, la decisión de solicitar una pensión anticipada se debe a diversas razones, como haber cesado en el trabajo, haber sufrido un accidente grave que impida continuar laborando, entre otros casos. Ante ello, las entidades correspondientes evaluarán cada situación y tomarán una decisión al respecto. No obstante, más allá del trámite, se trata de una decisión personal que requiere evaluación, pues implica ponderar los beneficios inmediatos frente a sus posibles efectos a futuro en la calidad de vida y el bienestar social. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.