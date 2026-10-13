La licencia de conducir es un documento esencial que autoriza a los ciudadanos a manejar distintos tipos de vehículos de manera legal en el país. Sin embargo, conducir sin este brevete constituye una infracción que puede acarrear multas, sanciones severas e incluso la inhabilitación definitiva para conducir. En ese sentido, con el objetivo de facilitar el acceso a información sobre licencias, puntos y récord de conductor, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habilitó una plataforma que permite realizar estas consultas en un solo lugar. Esta medida permite a los ciudadanos acceder fácilmente a información actualizada sobre su situación como conductores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PLATAFORMA DEL MTC REÚNE INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS DE CONDUCIR, PUNTOS Y RÉCORD DE CONDUCTOR?

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la habilitación de una plataforma digital (LINK) que permite a la ciudadanía consultar con solo el documento de identidad, en un solo lugar, el estado de su licencia de conducir, los puntos acumulados y las bonificaciones obtenidas, el récord del conductor, las papeletas impagas y los últimos trámites realizados.

Así, en el marco del proceso de unificación, el MTC desactivó las páginas web anteriores destinadas a consultar estos servicios. Es importante mencionar que, el organismo del Poder Ejecutivo busca mejorar la seguridad y confiabilidad de sus servicios digitales mediante la centralización de sus plataformas, facilitando también el mantenimiento tecnológico.

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO QUE BRINDA EL MTC A LOS CONDUCTORES?

Según las normativas del MTC, aquellos choferes que pasen más de dos años sin cometer infracciones vehiculares, el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos otorga una bonificación de 20 puntos. Asimismo, este beneficio se suma al puntaje de la licencia de conducir y cuenta con una vigencia de 24 meses, a fin de que pueda servir como un respaldo y mejorar el historial del chofer ante posibles infracciones leves que pudieran cometerse en el futuro.

Como se sabe, el sistema establece un límite negativo máximo de 100 puntos, por lo que al llegar al tope, se procede a la cancelación o la suspensión del brevete. Por ello, es importante saber que esta bonificación, que tiene carácter preventivo, no se puede intercambiar por beneficios materiales o descuentos, sino que aminora los puntos negativos que fueron acumulados anteriormente por infracciones de los titulares de licencias sin tener un historial perjudicial en el plazo determinado.

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