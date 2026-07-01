La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha oficializado una medida que transforma la gestión de servicios digitales. Mediante la Resolución N.° 000121-2026/SUNAT, el ente recaudador busca elevar los estándares de seguridad y optimizar la comunicación, estableciendo como requisito indispensable el registro y validación de información de contacto personal. Esta disposición, que amplía obligaciones anteriormente reservadas a ciertos sectores, es ahora una regla universal para cualquier persona o entidad con RUC, imponiendo plazos específicos para evitar restricciones en trámites virtuales. Conoce los detalles de esta normativa, el calendario de cumplimiento, el procedimiento de validación y las herramientas digitales diseñadas para facilitar el cambio de régimen tributario.

¿EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO REQUISITO ESTABLECIDO POR EL ENTE RECAUDADOR?

La normativa vigente obliga a la totalidad de los contribuyentes inscritos en el padrón del RUC a registrar y verificar dos canales de contacto: un número de teléfono celular y un correo electrónico. A diferencia de las reglas anteriores, que se enfocaban mayormente en rentas de tercera categoría, esta exigencia alcanza a todo ciudadano o entidad. El propósito principal es mejorar la calidad de la base de datos tributaria y garantizar una comunicación más ágil, fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad de todas las operaciones realizadas dentro del ecosistema digital de la entidad.

¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO PARA CUMPLIR LA NUEVA MEDIDA?

Se ha dictaminado un periodo de transición para los contribuyentes que ya estaban inscritos antes de la publicación de esta norma. Los usuarios tienen como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para registrar y confirmar sus datos de contacto.

(Fuente: El Peruano)

¿CÓMO VALIDAR TUS DATOS DE CONTACTO?

La autenticación de estos datos debe realizarse de manera estrictamente digital. Para proceder, debe seguir los siguientes pasos:

El contribuyente debe ingresar al portal de SUNAT Virtual o acceder mediante el sistema de SUNAT Operaciones en Línea. Una vez allí, la plataforma enviará códigos de verificación únicos a los medios de contacto registrados, los cuales deberán ser ingresados en el sistema para confirmar su titularidad.

Adicionalmente, el usuario debe estar atento a posibles solicitudes de revalidación que la administración tributaria podría requerir en cualquier momento para mantener la información del registro siempre actualizada y vigente.

(Fuente: El Peruano)

¿QUÉ OCURRE SI NO CUMPLES CON ESTA NUEVA DISPOSICIÓN?

El incumplimiento de este registro conlleva limitaciones operativas, ya que se bloqueará la autorización para imprimir comprobantes de pago. Además, la validación previa de estos datos será indispensable para gestionar o recuperar la Clave SOL.

Asimismo, la SUNAT tiene la facultad de implementar medidas de seguridad adicionales que restringirán el acceso a los servicios virtuales si la identidad del usuario no ha sido debidamente asegurada mediante esta actualización.

¿QUÉ FACILIDADES SE HAN INCORPORADO PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES VIRTUALES?

Se han implementado dos formularios web para simplificar el cambio de perfil del contribuyente:

Para emprendedores: se creó el formulario “Quiero abrir un negocio”, destinado a trabajadores independientes que inician actividades.

se creó el formulario “Quiero abrir un negocio”, destinado a trabajadores independientes que inician actividades. Para independientes: el formulario “Quiero iniciar actividades como trabajador independiente” permite a personas con negocio retomar el trabajo autónomo.

Estos mecanismos permiten actualizar el RUC, ajustar tributos, gestionar bajas de comprobantes físicos y cambiar el tipo de contribuyente en una sola operación simplificada, según informa RPP.

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