Los consumidores que pagan sus compras en efectivo tienen un derecho que muchos desconocen: los negocios no pueden rechazar automáticamente los billetes de S/200 solo porque consideran que existe riesgo de falsificación. El Indecopi recordó el 14 de octubre de 2026 que el dinero emitido y puesto en circulación por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es de aceptación obligatoria, conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica de esta institución. La advertencia surgió tras evaluar el caso de un establecimiento de Chimbote que había prohibido recibir billetes de esa denominación.

¿Qué dice Indecopi sobre los billetes de S/200?

La normativa peruana establece que los billetes y monedas puestos en circulación por el BCRP son de aceptación forzosa para el pago de obligaciones privadas. Por ello, un comercio no debería imponer una prohibición general que impida a sus clientes pagar con billetes de S/200. Según Indecopi, el temor a recibir dinero falsificado no constituye, por sí solo, una razón suficiente para rechazar todos los ejemplares de esa denominación.

El criterio también se aplica a los establecimientos que prefieren recibir pagos con tarjetas o billeteras digitales. Los negocios pueden promover estos medios por razones de comodidad, seguridad o eficiencia, pero esa preferencia no los libera de respetar las disposiciones sobre el dinero de curso legal. En consecuencia, anunciar que solo se aceptan pagos digitales o que determinados billetes están prohibidos puede generar problemas si la restricción carece de una justificación válida.

¿En qué casos sí pueden rechazar un billete?

La advertencia de Indecopi no significa que todos los billetes deban aceptarse sin ninguna revisión. La autoridad precisó que cada situación debe analizarse de manera particular: si el dinero presenta señales de falsificación, está muy deteriorado o corresponde a una pieza retirada de circulación, existen motivos para examinar sus características antes de determinar si el rechazo está justificado. La diferencia clave está entre revisar un billete concreto y prohibir de antemano toda una denominación.

Para los comerciantes, una alternativa es comprobar las medidas de seguridad del efectivo cuando tengan dudas sobre su autenticidad, en lugar de aplicar una regla que afecte a todos los clientes. El BCRP publica información para reconocer los elementos de seguridad de sus billetes, incluidos los de S/200. Por su parte, los consumidores pueden pedir una explicación cuando les nieguen el pago y conservar cualquier evidencia del incidente, como un aviso del establecimiento o un comprobante, si consideran que sus derechos fueron afectados.

¿Qué puede hacer un consumidor si una tienda no acepta su billete?

Si un establecimiento rechaza un billete de S/200 sin explicar una causa concreta, el cliente puede solicitar que le indiquen el motivo y pedir el Libro de Reclamaciones para dejar constancia de lo ocurrido. También puede acudir a Indecopi para recibir orientación o presentar un reclamo, aportando la información disponible sobre el negocio y la situación. La evaluación dependerá de las circunstancias y de las pruebas, por lo que no todos los casos generan automáticamente una sanción.

El caso de Chimbote refuerza el mensaje de que las políticas comerciales deben respetar los derechos de los consumidores y no pueden limitar injustificadamente el uso del dinero de curso legal. Para quienes reciben un billete de S/200, lo importante es recordar que su denominación no es motivo suficiente para que una tienda lo rechace de manera automática. Si existen dudas sobre su autenticidad o estado, corresponde una revisión individual, no una prohibición general.

¿Un comercio puede exigir pagos con tarjeta o billetera digital?

Los negocios pueden promover las tarjetas y las billeteras digitales por seguridad, eficiencia o comodidad. Sin embargo, Indecopi aclara que incentivar estos medios no los libera de cumplir las obligaciones aplicables al dinero de curso legal. En otras palabras, preferir una transferencia o un pago electrónico no constituye, por sí solo, una razón suficiente para rechazar los billetes y monedas puestos en circulación por el BCRP.

Para los consumidores, el punto central es distinguir entre una observación sobre el estado o la autenticidad del billete y una prohibición general del establecimiento. Si se produce una controversia, Indecopi dispone de un procedimiento para presentar reclamos. Su advertencia tampoco implica que toda negativa genere automáticamente una sanción: cada caso debe analizarse para establecer si hubo una causa justificada o una posible afectación de los derechos del comprador.

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