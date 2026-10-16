Los comercios no pueden prohibir de forma general los billetes de S/200 por temor a recibir dinero falso, advierte Indecopi. (Imagen: Gemini IA)
Los comercios no pueden prohibir de forma general los billetes de S/200 por temor a recibir dinero falso, advierte Indecopi. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

Los consumidores que pagan sus compras en efectivo tienen un derecho que muchos desconocen: los negocios no pueden rechazar automáticamente los billetes de S/200 solo porque consideran que existe riesgo de falsificación. El Indecopi recordó el 14 de octubre de 2026 que el dinero emitido y puesto en circulación por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es de aceptación obligatoria, conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica de esta institución. La advertencia surgió tras evaluar el caso de un establecimiento de Chimbote que había prohibido recibir billetes de esa denominación.