Saber si una persona registra una denuncia es una información importante, ya que este tipo de antecedentes puede influir en distintos aspectos de su vida, desde procesos de contratación laboral hasta trámites administrativos o gestiones ante entidades públicas y privadas. Por esa razón, resulta conveniente verificar periódicamente si existe algún registro asociado a la propia identidad para actuar oportunamente y ejercer los mecanismos de defensa correspondientes. Con el objetivo de facilitar este tipo de consultas, el Ministerio Público dispone de una herramienta virtual que permite a los ciudadanos comprobar si tienen alguna denuncia registrada utilizando únicamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI). El procedimiento puede realizarse en línea y toma solo unos minutos. A continuación, te explicamos cómo funciona la plataforma y qué pasos debes seguir para efectuar la consulta correctamente.

¿Tienes una denuncia policial y no lo sabes? Así puedes averiguarlo solo con tu DNI

A través de su plataforma oficial, el Ministerio Público puso a disposición de la ciudadanía un portal web gratuito que permite verificar si una persona registra alguna denuncia policial, ingresando exclusivamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería. Según la Fiscalía, este sistema permite conocer detalles de alguna acusación, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para la respectiva defensa. De esta manera, para obtener esta información es indispensable seguir estos simples pasos:

Ingresa al siguiente LINK.

Digita el número de tu DNI o carné de extranjería.

DNI o carné de extranjería. Selecciona el año de registro de la denuncia. Si esta se registró antes del 8 de agosto del 2015, debes marcar la casilla de activación.

Presiona el botón ‘Consultar’.

El Ministerio Público habilitó una plataforma que permite a los ciudadanos verificar si tienen alguna denuncia policial con solo el DNI.

Requisitos para registrar una denuncia policial

Tener 18 años o más de edad.

Identificarte como denunciante.

Describir los hechos de forma clara y coherente.

Identificar el lugar donde ocurrieron los hechos.

Identificar al presunto responsable de ellos.

Detallar información concreta que permita ser corroborada.

Firmar como denunciante e imprimir tu huella digital.