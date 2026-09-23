Ante la aparición de una emergencia económica, muchas personas recurren a los créditos ofrecidos por bancos o cajas municipales para cubrir gastos que no tenían previstos. Ya sea para solucionar una necesidad del hogar, afrontar una situación médica o poner en marcha algún proyecto personal, estos productos financieros representan una opción para obtener dinero en un corto plazo. No obstante, solicitar un préstamo supone asumir una responsabilidad financiera que requiere planificación. Pagar las cuotas dentro de los plazos establecidos permite evitar cargos adicionales y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción de un historial crediticio favorable. Contar con un buen comportamiento de pago puede ser importante al momento de solicitar futuros financiamientos, pues algunas entidades consideran estos antecedentes para definir las condiciones de un crédito. Asimismo, el historial financiero puede ser revisado en determinadas operaciones y solicitudes, por lo que conocer el estado de las propias deudas y mantenerlas bajo control resulta clave para evitar inconvenientes económicos posteriores.

¿Cómo saber si tienes deudas para cualquier banco o entidad financiera? Debes ingresar al siguiente link

Los usuarios que deseen revisar su historial financiero pueden acceder de manera gratuita al Reporte de Deudas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A través de esta plataforma virtual es posible conocer la calificación crediticia otorgada por las entidades financieras, así como el detalle de los préstamos registrados. El servicio está disponible en línea y permite consultar la información de forma rápida y segura utilizando únicamente las credenciales de acceso del usuario.

Para obtener el reporte de deudas, sigue estos pasos:

Ingresa al portal del Reporte de Deudas de la SBS: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea

Selecciona la opción “Reporte de deudas SBS”.

Inicia sesión con tu número de DNI y la contraseña registrada en la plataforma.

Revisa el reporte, donde encontrarás el historial de deudas de los últimos seis meses, el detalle de cada obligación, las entidades financieras, los montos adeudados y la calificación crediticia asignada.

Si lo deseas, descarga o imprime el documento para conservar una copia de tu reporte financiero.

¿Cuánto es el costo para conocer los estados de deudas financieras ya que estarán registrados y verificados?

Conocer el estado de las deudas financieras es un proceso que cualquier ciudadano puede realizar de manera gratuita y en pocos minutos a través de la plataforma virtual de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En este servicio es posible revisar el detalle de las obligaciones registradas y verificar la calificación crediticia asignada por las entidades financieras, la cual depende del comportamiento de pago de cada usuario. La clasificación puede ubicarse en las categorías de normal, problemas potenciales, deficiente, dudoso o pérdida, según el historial de cumplimiento de las obligaciones. Para acceder a esta información solo es necesario contar con el DNI e ingresar al enlace habilitado por la SBS, donde el reporte puede consultarse de forma rápida, segura y sin costo alguno.

Si no está registrado a la SBS, esto es lo que debe conocer para conocer el reporte de deudas, créditos y calificación

Los ciudadanos que aún no cuentan con un usuario en el portal del Reporte de Deudas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) pueden registrarse de forma gratuita utilizando únicamente su DNI. El proceso se realiza de manera virtual y permite acceder posteriormente a la información sobre deudas, créditos y calificación crediticia registrada en el sistema financiero. Para completar el registro, la plataforma solicita información de verificación contenida en el DNI, como el código de ubigeo y la fecha de emisión del documento, además de otros datos personales. Una vez validada la identidad del usuario y creada la cuenta, será posible ingresar al portal cada vez que se requiera consultar el reporte de deudas y otros servicios digitales que ofrece la SBS.