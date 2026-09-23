Por Redacción EC

Ante la aparición de una emergencia económica, muchas personas recurren a los créditos ofrecidos por bancos o cajas municipales para cubrir gastos que no tenían previstos. Ya sea para solucionar una necesidad del hogar, afrontar una situación médica o poner en marcha algún proyecto personal, estos productos financieros representan una opción para obtener dinero en un corto plazo. No obstante, solicitar un préstamo supone asumir una responsabilidad financiera que requiere planificación. Pagar las cuotas dentro de los plazos establecidos permite evitar cargos adicionales y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción de un historial crediticio favorable. Contar con un buen comportamiento de pago puede ser importante al momento de solicitar futuros financiamientos, pues algunas entidades consideran estos antecedentes para definir las condiciones de un crédito. Asimismo, el historial financiero puede ser revisado en determinadas operaciones y solicitudes, por lo que conocer el estado de las propias deudas y mantenerlas bajo control resulta clave para evitar inconvenientes económicos posteriores.