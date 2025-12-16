Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) azul o electrónico en Perú, termina constituyendo un derecho y también obligación tanto para menores de edad como personas adultas. Su utilidad hoy te permite acceder a todos los servicios y beneficios que ofrece el Gobierno, sin embargo, pueden ocurrirte percances que de manera automática deben hacerte generar trámite de duplicado cuyo pago ya figura habilitado para realizarse desde Yape.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA PAGAR CON YAPE EL DUPLICADO DE TU DNI AZUL O ELECTRÓNICO

Con la tecnología incorporada a diversos sistemas, hoy el uso del DNI sobre territorio peruano, busca masificarse, y más aún contando con Yape como recurso para llevar a cabo el pago de más de 10 trámites.

Al respecto, te contamos que según lo confirma el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ahora ya puedes cancelar tu duplicado de credencial azul o electrónica, haciendo uso de dicha billetera digital que se suma a los medios ya existentes, y mediante la cual busca agilizarse también la validación y continuidad de gestiones realizadas en línea.

Con respecto a esta información, te compartimos a continuación los pasos que debes seguir para llevar a cabo el pago de dicho concepto a través de Yape, y otros servicios brindados por parte de dicha entidad de Gobierno:

Accede a la web de Generación de Tickets para pagos de tasa, completa los datos personales solicitados, y el tipo de trámite que deseas pagar.

- Una vez realizado el trámite, se te generará un ticket con un código único de catorce dígitos.

Acto seguido, dirígete al aplicativo de Yape, e ingresa para darle clic en la opción de “Yapear Servicios” .

. Luego, continúa ingresando a “Trámites y Tributos” buscando la opción “Reniec” .

. Por último, termina colocando el código de pago generado inicialmente en la web de Generación de Tickets, y dale clic en “YAPEAR”.

Recuerda que únicamente contando con DNIe, tienes la alternativa de tramitar duplicado mediante página web del RENIEC, es decir, 100% online, mientras de manera presencial si portas aún el tradicional de color azul, y cancelando los siguientes montos también a través de Yape:

PRESENCIAL

- DNI azul, 30 soles (código de tributo 02121)

- DNIe, 35 soles (código de tributo 00522)

- DNI amarillo, 16 soles (código de tributo 00647)

ONLINE

- Mayores de edad pagan 33 soles

- Por menores de edad se cancela también S/16

ASÍ PUEDES GENERAR EL DUPLICADO DE TU DNIE TRAS REALIZAR PAGO CON YAPE

1- Ingresa al portal de usuarios del RENIEC, acepta Términos y Condiciones, y pulsa “EMPEZAR TRÁMITE”.

2- Para la autenticación del ciudadano, escoge entre Validación de Datos o Verificación Facial como opciones para “CONTINUAR”.

3- Llena los datos correspondientes según la opción escogida, y valida pago llevado a cabo a través de Yape para que finalmente proceda el respectivo recojo.

Resulta importante hacer hincapié, en que la entrega del DNIe mediante esta modalidad, se realiza de manera estrictamente personal ya que al momento del recojo termina verificándose la identidad del solicitante tomándole huellas digitales en el lector biométrico.

ESTOS OTROS TRÁMITES ADMITIDOS POR EL RENIEC TAMBIÉN PUEDES CANCELAR MEDIANTE YAPE

A nivel nacional, el uso de billeteras digitales ha logrado acentuarse e intensificarse de tal modo que resulta frecuente realizar pagos mediante Yape, por ejemplo, el hoy aplicativo mediante el cual ya puedes reembolsar montos específicos para cancelar hasta 14 trámites puntuales incluido el duplicado.

“Estamos muy contentos con esta alianza que facilitará a millones de peruanos el pago de sus trámites con Reniec, ofreciéndoles canales accesibles y cotidianos“, expresó Nicolás del Águila, Gerente Comercial de Soluciones de Pago y Alianzas Estratégicas de la plataforma que desarrolla el BCP, y durante presentación de iniciativa haciendo hincapié en la importancia de contar con mayores alternativas estratégicas vinculadas a la tecnología para beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo a la información que comparte el RENIEC oficialmente, ahora como usuario de Yape podrás hacer efectiva la cancelación de los siguientes 12 trámites habilitados para cambiar decisiones si así lo deseas, y también terminar obteniendo el DNIe, entre otros tipos de gestiones similares:

Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos y actualización de domicilio en DNIe

- Código 000730, pago de 34 soles

Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales

- Código 021431, pago de 31 soles

Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas

- Código 002143, pago de S/4.50

Constancia negativa de inscripción de registros civiles

- Código 006645, pago de S/4.10

Copias certificadas de actas vía internet

- Código 002141, pago de 10.30 soles

Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe

- Código 000530, pago de S/6.60

Emisión por primera vez del DNIe

- Código 000521, pago de 41 soles

Expedición de copia certificada de acta

- Código 006637, pago de 12 soles

Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre, apellidos y otros

- Código 000647, pago de 16 soles

Rectificación DNIe de prenombre, apellidos, otros y cambio de estado civil

- Código 000729, pago de 35 soles

Renovación del DNIe

- Código 000525, pago de 41 soles

Renovación por caducidad del DNI

- Código 002121, pago de 30 soles

“Con estas alternativas que se suman a los canales de pago ya existentes, se busca agilizar la validación y continuidad de los trámites ...“, manifestó también la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde Koechlin, quien junto a Nicolás del Águila, y ante los medios de prensa, aprovecharon la presentación de alianza estratégica para brindar mayores alcances entorno a funcionamiento y el paso a paso preciso para terminar cancelando digitalmente uno o varios de los 14 trámites habilitados, y remarcados líneas arriba.