¿Todavía tienes DNI amarillo? El Reniec revela cifra sorprendente y explica cómo actualizarlo en línea

El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy busca beneficiar a tanto niños como adultos mayores del país, y esto mediante el otorgamiento gratuito del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Al respecto, y con miras a la Elecciones Generales 2026, dicho organismo autónomo llama la atención revelando sorprendente cifra entorno a cédula amarilla, e instando así a los ciudadanos con 18 años a cuestas, a renovarla si todavía la llevan consigo y portándola para realizar diversos trámites.

