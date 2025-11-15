Con el objetivo de que los profesores puedan crecer profesionalmente y mejorar su situación económica en base a su propio mérito, el Ministerio de Educación (Minedu) admitió una medida que regula el Ascenso Docente 2025 dirigido a estos profesionales de Educación Básica, pertenecientes a la Carrera Pública Magisterial (CPM) y que laboran en instituciones educativas administradas por el Ministerio del Interior (Mininter). De esta manera, se estableció el cronograma oficial, en la que estos docentes entrarán en un proceso de evaluación que considera sus competencias pedagógicas y reconoce su experiencia profesional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ES EL PROCESO DEL ASCENSO DOCENTE 2025 PARA PROFESORES DEL MININTER?

A través de la resolución viceministerial n.º 126-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación informó que los postulantes, menores de 65 años, al Ascenso Docente 2025 deberán verificar y completar en el aplicativo la información necesaria (datos personales, grupo de inscripción, escala magisterial, entre otras) en el Formulario de inscripción (LINK). Aunque, en caso de haber participado en procesos anteriores será necesario registrar el mismo usuario y contraseña. De lo contrario, el profesional deberá crearse uno nuevo.

Asimismo, esta evaluación cuenta con dos fases (Nacional y Descentralizada) y que al finalizar se conocerán las vacantes disponibles. En el caso de la primera etapa, el responsable será la DIED del Minedu que brindará el examen nacional a los docentes, quienes deberán obtener un puntaje mínimo, ya que les permitirá clasificar a la siguiente fase. Por su parte, en la segunda etapa, el Comité de Evaluación se encargará de dirigir a que se lleve un proceso transparente sin que los postulantes cometan infracciones y más.

CRONOGRAMA OFICIAL DE LA ETAPA NACIONAL EN EL ASCENSO DOCENTE 2025

Inscripción de postulantes al concurso | del 14 al 19 de noviembre del 2025

Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional | el 20 de noviembre del 2025

Aplicación de la Prueba Nacional | 23 de noviembre del 2025

Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED | el 5 de diciembre del 2025

Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional | del 6 al 12 de diciembre del 2025

Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED | del 10 al 18 de diciembre del 2025

Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional | el 18 de diciembre del 2025.

