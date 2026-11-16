Por Redacción EC

Noviembre 2026 representa para miles de peruanos uno de los meses más esperados del año, debido al pago de un importante beneficio laboral: la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este monto equivale, en promedio, a una remuneración anual y debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador formal en un 50 % dos veces al año. De hecho, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que las empresas que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido se exponen a severas multas. Sin embargo, esta sanción dependerá de si se trata de una pequeña empresa o una gran empresa (no mype), así como del número de trabajadores perjudicados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

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