El Congreso de la República aprobó una ley que reconoce derechos laborales plenos a los empleados contratados bajo el régimen CAS. La norma establece el acceso a gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) calculada al 100% y un subsidio por sepelio, equiparando sus beneficios a los que perciben trabajadores de otros regímenes estatales.

Con esta decisión, el Parlamento responde a las reiteradas demandas sindicales y a las marchas recientes en Lima y otras ciudades del país. Además, la norma incorpora mejoras adicionales como una línea de carrera y una escala remunerativa más justa para cada puesto. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DERECHOS LABORALES SE OTORGARÁN A LOS TRABAJADORES CAS?

La legislación aprobada modifica el Decreto Legislativo 1057 para reconocer tres beneficios centrales:

Gratificaciones: los trabajadores recibirán dos pagos adicionales al año, cada uno equivalente a un sueldo completo, durante Fiestas Patrias y Navidad.

los trabajadores recibirán dos pagos adicionales al año, cada uno equivalente a un sueldo completo, durante Fiestas Patrias y Navidad. CTS: la compensación será calculada sobre el 100% del salario y se abonará al finalizar la relación laboral.

la compensación será calculada sobre el 100% del salario y se abonará al finalizar la relación laboral. Subsidio por sepelio: los empleados contarán con un apoyo económico en caso de fallecimiento, similar al que se otorga en otros regímenes estatales.

Con esto, el Congreso iguala los derechos de los contratados bajo CAS con los de trabajadores sujetos a los regímenes 728 y 276.

¿QUÉ DIJERON LOS LEGISLADORES EN EL DEBATE DE LA MEDIDA?

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Trabajo, Alex Paredes, resaltó que la aprobación pone fin a años de desigualdad laboral y remarcó que la ley también asegura una escala salarial acorde con las funciones y una carrera dentro del Estado.

Por su parte, Raúl Doroteo, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que se trata de un paso importante para superar la precariedad que caracterizaba a este régimen de contratación. Además, se destacó que la iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como Servir, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Al final, la medida recibió un amplio respaldo en el Pleno de 87 votos a favor, dos en contra y una abstención, además de que fue exonerada de segunda votación, según informa Infobae.

¿QUÉ PAPEL TUVIERON LOS GREMIOS EN LA APROBACIÓN DE LA LEY?

Los sindicatos de trabajadores CAS tuvieron un rol clave en esta conquista. El 17 de septiembre, diversas organizaciones, entre ellas la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS, realizaron manifestaciones en los alrededores del Congreso y en otras ciudades del país.

Las agrupaciones gremiales también expresaron su rechazo a la propuesta del Poder Ejecutivo, que planteaba otorgar una CTS reducida al 14% del sueldo, en línea con lo pactado en el Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026.

¿CÓMO SE FINANCIARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS BENEFICIOS?

La norma autoriza a las entidades públicas a efectuar cambios en sus presupuestos con el objetivo de financiar tanto las gratificaciones como la CTS, siempre que exista aprobación de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, se establece que los contratos considerados indeterminados por la Ley 31131 mantendrán dicha condición. Sin embargo, algunos gremios han expresado dudas sobre la manera en que se aplicarán los artículos relacionados con la Ley Servir, lo que abre un nuevo debate sobre su implementación en el sector público.