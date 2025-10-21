Es bien sabido que, los últimos meses del año en el calendario peruano trae consigo fechas muy importantes y que son muy esperadas por la mayoría de la población nacional. Durante estas fechas festivas, la ciudadanía tiene la oportunidad de disfrutar de un merecido descanso, compartir momentos con sus seres queridos o participar en actividades que les generen bienestar y alegría. Es así que, a poco de iniciar noviembre 2025, los peruanos se verán beneficiados con un feriado debido al Día de Todos los Santos o llamado también Día de los Muertos. Sin embargo, un sector de la población, especialmente quienes laboran en los rubros de hotelería, gastronomía, entretenimiento y otros servicios, deberá trabajar durante este día de descanso obligatorio, accediendo también a los beneficios laborales que la ley establece. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO TE CORRESPONDE COBRAR SI TRABAJAS EN EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS?

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo nº 713, los trabajadores tienen derecho a obtener por el feriado nacional la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, es decir, que te pagarán sin tener que ir a trabajar. Por su parte, las personas que les corresponda laborar en este día inhábil (remoto o presencial) tendrán el beneficio de la remuneración triple, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.

Por último, este beneficio está amparado por la normativa laboral vigente, y su incumplimiento por parte del empleador constituye una infracción muy grave. Es decir, si un trabajador no recibe el pago correspondiente, puede presentar una denuncia ante Sunafil. Las sanciones para las empresas pueden superar los 240 mil soles, dependiendo de su tamaño y del número de trabajadores afectados.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS EN EL PERÚ CADA 1 DE NOVIEMBRE?

La celebración del Día de Todos los Santos en el Perú es un legado de la Iglesia Católica. Sus orígenes se remontan al siglo VIII, entre los años 731 y 741, cuando el Papa Gregorio III, durante su pontificado, decidió dedicar un espacio sagrado en la Basílica de San Pedro para honrar a todos los santos. Esta iniciativa marcó un hito en la historia de la Iglesia y estableció las bases para una celebración que se estableció por completo en el año 835 gracias al papa Gregorio IV. La festividad se adoptó en el Perú y otros países de la región debido a la tradición católica.

La elección del 1 de noviembre para celebrar el Día de Todos los Santos fue una maniobra estratégica de la Iglesia Católica para hacer frente a las festividades paganas del Samhain o Año Nuevo Celta, que actualmente es conocido como Halloween o Noche de Brujas. Al establecer esta fecha, se buscaba reemplazar las prácticas paganas por rituales cristianos, consolidando así su influencia cultural y religiosa.

