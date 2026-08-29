El RENIEC ampliará su atención este fin de semana para facilitar los trámites y el recojo del DNI ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Foto: Andina
El RENIEC ampliará su atención este fin de semana para facilitar los trámites y el recojo del DNI ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ampliará excepcionalmente su atención durante este fin de semana para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios vinculados con el DNI. Este sábado 29 de agosto funcionarán 115 agencias en diferentes regiones del país, mientras que el domingo 30 se habilitarán cuatro centros de atención ubicados en Loreto y Puno. La medida cobra especial importancia ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.