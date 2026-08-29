El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ampliará excepcionalmente su atención durante este fin de semana para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios vinculados con el DNI. Este sábado 29 de agosto funcionarán 115 agencias en diferentes regiones del país, mientras que el domingo 30 se habilitarán cuatro centros de atención ubicados en Loreto y Puno. La medida cobra especial importancia ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Qué trámites del DNI se podrán realizar este sábado?

La jornada especial está dirigida a ciudadanos que necesiten realizar gestiones relacionadas con su documento de identidad, así como a quienes ya culminaron un trámite y están pendientes de recoger su DNI. Las 115 agencias estarán distribuidas en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali, Lima y Callao.

Los horarios dependerán de cada sede, aunque en términos generales la atención se desarrollará desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m. Por ello, RENIEC recomienda verificar previamente la agencia habilitada y su horario antes de acudir, especialmente para evitar desplazamientos innecesarios durante una jornada con atención extraordinaria.

RENIEC: estas agencias atenderán en Lima y Callao

En Lima Metropolitana y Callao también habrá atención especial el sábado 29 de agosto. Las agencias de San Borja y Miraflores recibirán ciudadanos de 8:15 a. m. a 12:45 p. m., mientras que los centros de atención MAC Callao, MAC Lima Este, MAC Lima Norte, MAC Lima Sur y MAC Ventanilla funcionarán de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

La ampliación temporal de los servicios ocurre en un momento clave para la actualización de los datos de los electores. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están previstas para el 4 de octubre, por lo que contar con información de identidad actualizada resulta especialmente relevante para la organización del próximo proceso electoral.

¿Qué oficinas del RENIEC abrirán el domingo 30 de agosto?

La atención continuará el domingo 30 de agosto, aunque será mucho más limitada. RENIEC habilitará cuatro centros: en Loreto, funcionarán los centros de atención Putumayo, ubicado en la calle Arequipa s/n, y Yavarí, en la calle Nueva Jerusalén s/n, local municipal. En Puno, atenderán los centros de Crucero, en la Plaza de Armas s/n, y Moho, ubicado en Circunvalación s/n, terminal terrestre. Todos atenderán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m.

Antes de acudir a una sede, los ciudadanos que solo necesitan recoger su documento pueden consultar si el DNI ya está listo. Para hacerlo deben ingresar a la plataforma oficial de RENIEC, colocar su número de DNI o número de solicitud y revisar el estado del trámite. Si aparece al 100 %, significa que el documento se encuentra listo para ser recogido en la agencia seleccionada.

La atención especial representa una oportunidad para quienes tienen gestiones pendientes y no pueden acudir durante los días habituales de la semana. Con 115 agencias abiertas el sábado y cuatro centros operativos el domingo, RENIEC busca acercar sus servicios a la ciudadanía y facilitar la entrega de documentos antes de una etapa importante para la actualización del padrón electoral.

VIDEO RECOMENDADO: