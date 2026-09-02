Por Redacción EC

Con el paso de los años, nuestra apariencia puede experimentar cambios que hacen que una fotografía tomada tiempo atrás ya no represente fielmente cómo lucimos actualmente. El cabello, el estilo personal, los rasgos del rostro e incluso la forma en que solemos presentarnos pueden variar considerablemente con el tiempo. Esta situación puede generar dudas entre quienes conservan un Documento Nacional de Identidad cuya imagen pertenece a una etapa anterior de su vida. En Perú, el DNI cumple una función esencial para acreditar la identidad y realizar numerosos trámites cotidianos. Por ello, mantener actualizada la información que figura en este documento resulta especialmente importante. La fotografía es uno de los elementos que permite reconocer visualmente al titular y puede adquirir mayor relevancia cuando existen diferencias notorias con la apariencia actual. Si sientes que tu DNI ya no refleja cómo eres hoy, existe un procedimiento destinado a quienes desean renovar este aspecto de su identificación.