Con el paso de los años, nuestra apariencia puede experimentar cambios que hacen que una fotografía tomada tiempo atrás ya no represente fielmente cómo lucimos actualmente. El cabello, el estilo personal, los rasgos del rostro e incluso la forma en que solemos presentarnos pueden variar considerablemente con el tiempo. Esta situación puede generar dudas entre quienes conservan un Documento Nacional de Identidad cuya imagen pertenece a una etapa anterior de su vida. En Perú, el DNI cumple una función esencial para acreditar la identidad y realizar numerosos trámites cotidianos. Por ello, mantener actualizada la información que figura en este documento resulta especialmente importante. La fotografía es uno de los elementos que permite reconocer visualmente al titular y puede adquirir mayor relevancia cuando existen diferencias notorias con la apariencia actual. Si sientes que tu DNI ya no refleja cómo eres hoy, existe un procedimiento destinado a quienes desean renovar este aspecto de su identificación.

¿Tu apariencia física ya no es como la de tu DNI? Así puedes actualizar tu foto

Puedes actualizar datos como: huellas, firma y foto en el DNI vigente; en una oficina del Reniec estos son requisitos:

Si tienes DNI azul, se entregará el primer DNI electrónico con un costo de S/30.00 con el código 02121 hasta el 31 de diciembre del 2026.

Si tienes DNIe, paga S/41.00 con el código 00730 y concepto “actualización de imágenes y datos”.

Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCPGenera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercanoBanco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

¿Cómo tramito el historial del DNI?

Para este trámite, estos son los requisitos:

Paga S/ 46.60 con el código 02143 en el Banco de la Nación o www.pagalo.pe

Ingresa a la Mesa de Partes Virtual del Reniec, en el buscador escribe el trámite “Constancias de información histórica” y descarga el formato que debe ser ingresado con los documentos solicitados.

Escribe en detalle la información que está solicitando y cargue los anexos junto a los documentos en la sección Ciudadano de la Mesa de Partes Virtual.

Mi DNI electrónico ya caducó, ¿puedo renovarlo por internet?

Si ya eres mayor de edad, puedes renovar tu DNI cuando esté vencido o hasta 60 días antes de la fecha de caducidad para evitar contratiempos. Si tuviste DNI azul, migrarás al DNI electrónico. El paso de DNI de menor a adulto es presencial.

Si tienes el DNI azul caduco, migrarás al DNI electrónico: S/ 30.00 al código de tributo 02121. Costo válido hasta el 31 de diciembre del 2026.

Si cuentas con DNIe, haz el pago de S/41.00 con el código 00525 y concepto “renovación de DNI electrónico” . Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

. Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Descarga la app DNI Biofacial en Android o iOS para validar tu identidad y tomarte la foto, después sigue el trámite en la página de Renovación por caducidad del DNI.

En el trámite puedes actualizar domicilio, cambio de decisión de donar órganos y de estado civil de soltero a casado, sin costo adicional.