Llegar a una jornada electoral con el DNI vencido no es un simple descuido administrativo: puede significar quedarse al margen de una de las decisiones más importantes del país. Sin un documento vigente, el derecho al voto queda automáticamente anulado, dejando a miles de ciudadanos sin voz en las urnas.

¿Tu DNI está vencido? Esto es lo que debes hacer para no salir del padrón electoral

La magnitud del problema ya quedó expuesta en cifras oficiales. Al cierre del padrón electoral, validado por el Jurado Nacional de Elecciones el 14 de octubre de 2025, se registró que 2 001 447 personas mantenían su DNI caducado. Un número que refleja no solo un trámite pendiente, sino el riesgo real de exclusión democrática si no se actúa a tiempo.

¿Podré votar si estoy en el padrón?

El Reniec aclaró que, más allá de estar incluido en el padrón electoral, es obligatorio contar con un Documento Nacional de Identidad en regla para poder votar. Sin un DNI vigente, el ciudadano no podrá ser admitido en la mesa de sufragio el día de las elecciones.

Cómo deben proceder quienes aún no renuevan

La clave está en renovar el DNI antes del 12 de abril de 2026. Aunque el trámite se realice después del cierre del padrón electoral, el nuevo documento será aceptado siempre que esté vigente el día de la votación. De ello dependerá que el ciudadano pueda realizar su derecho al voto sin inconvenientes.

¿Perdiste tu DNI? Aprende cómo consultar la fecha de emisión paso a paso y sin trámites complicados

Antes que nada, es importante tener claro qué significa este dato. La fecha de emisión del DNI corresponde al día exacto en que el Documento Nacional de Identidad fue emitido oficialmente, y se presenta en el formato día/mes/año.

Si extraviaste tu DNI, aún existen maneras de conocer la fecha de emisión sin contar con el documento físico. Una alternativa sencilla es ingresar al portal web del Reniec y solicitar el Certificado de Inscripción C4. Este documento reúne tu información personal completa y permite consultar datos clave, entre ellos la fecha en que se emitió tu DNI.

Cuando tengas el certificado en tus manos, una buena opción es hacerle una captura de pantalla y enviarla al perfil oficial de Reniec en Facebook. El equipo de la entidad revisará la información y te ayudará a confirmar la fecha de emisión de tu DNI sin complicaciones.

Este dato figura impreso en la parte superior derecha del DNI, ubicado entre la fecha de inscripción y la fecha de vencimiento, lo que facilita su identificación dentro del documento.