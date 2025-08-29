A nivel global, todo ciudadano debe contar con su respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI), siendo España hoy unos de los países cuyo gobierno lo otorga a también residentes autorizados. En ese sentido, resulta importante destacar lo que precisamente refiere la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) entorno al uso de cédula para la realización de diversos trámites, y es que ante cualquier mala decisión, tus datos personales podrían caer en manos de la delincuencia.

ASÍ PUEDES PROTEGER TU DNI DE UNA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, SEGÚN LA OCU

A diario, son varios los trámites que puedes llegar a realizar, y por diversos motivos, siendo la virtualidad una de las modalidades más empleadas, y a la vez quizá más riesgosa si tomamos en consideración el uso inadecuado de datos personales consignados en DNI.

En ese sentido, y desde España, la OCU hoy llama la atención compartiendo información detallada acerca de las acciones que debemos llevar a cabo si nos solicitan el envío de dicha cédula mediante Internet.

Considerando las recomendaciones oficiales brindadas por parte de la Policía Nacional y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a continuación te decimos cómo compartir tu DNI a través de plataformas digitales, y de forma segura, según la “asociación privada independiente y sin ánimo de lucro” mencionada:

Envío de versión en blanco y negro

- Esta acción puntual reduce el nivel de detalle e impide manipulaciones digitales más precisas.

Nunca envíes las dos caras del DNI, salvo que te lo soliciten de manera obligatoria, y una entidad o institución confiable.

La OCU hoy te brinda recomendaciones clave para que mantengas tu DNI bien protegido si necesitas compartir imágenes mediante Internet. (Fuente: El Peruano)

Incorpora una marca de agua o texto a imagen enviada.

- Esta acción puntual dificulta su reutilización indebida.

Oculta datos innecesarios tachando o difuminando información y envíalo como JPG.

- Esta acción puntual haca que los datos tapados no puedan recuperarse por no existir capas en este formato.

A propósito del tema, la OCU te sugiere además que antes de aceptar el envío de DNI virtualmente, y lleves a cabo los consejos de seguridad detallados líneas arriba, puedas asegurarte la confiabilidad del destino, motivo del trámite puntual, y asimismo quedarte con una copia o prueba de lo que has enviado.

JUNTO A LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, ESTOS SON OTROS DE LOS RIESGOS QUE TRAE CONSIGO EL ENVIAR DNI POR INTERNET SIN PRECAUCIONES

Suplantación de identidad

- Los delincuentes pueden realizar compras fraudulentas.

- Los delincuentes pueden solicitar préstamos o créditos a tu nombre.

- Los delincuentes pueden abrir cuentas en bancos o servicios online sin tu consentimiento.

Contratación de servicios no autorizados

- Los delincuentes pueden firmar contratos de telefonía, electricidad, seguros u otros servicios sin tu aval.

- Los delincuentes pueden generarte deudas como titulares aparentes.

Compartir imágenes de tu DNI mediante Internet, y sin la precaución debida, podría hacerte objeto de una vulneración de datos que suelen traer consigo la suplantación de identidad. (Fuente: El Peruano)

Acceso indebido a información sensible

- Los delincuentes pueden consultar o modificar tus datos bancarios.

- Los delincuentes pueden acceder a tu historial médico o sanitario.

- Los delincuentes pueden iniciar sesión en servicios digitales donde el DNI actúe como identificador.

Estafas y fraudes a otros

- Los delincuentes pueden cometer fraudes que afecten a otras personas o entidades.

- Los delincuentes pueden enviar correos o mensajes con tu identidad para engañar a otros.