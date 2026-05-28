El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organismo responsable de la identificación de los ciudadanos en el país, pone a disposición distintas opciones para que las personas puedan obtener su documento oficial, indispensable para realizar trámites y ejercer diversos derechos. Entre las herramientas habilitadas actualmente se encuentra un sistema digital que permite revisar por internet el estado del trámite del DNI azul, electrónico o del documento destinado a menores de edad. Los ciudadanos que hayan solicitado el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico pueden consultar en cualquier momento el avance del proceso, tanto en casos de adultos como de niños. Sin embargo, muchas personas aún desconocen cómo verificar si el documento ya se encuentra listo para ser recogido. Por ello, a continuación, te contamos los aspectos más importantes que debes considerar para realizar correctamente esta consulta.

¿Tu DNI ya está listo? Así puedes revisar el estado de tu trámite en segundos

Si necesitas consultar el estado del trámite de tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) de menor o adulto en cualquier momento del día, incluso hasta 1 mes después de que recibiste el documento, puedes hacerlo de manera online.

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Cuáles son los requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Qué es el Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es el organismo autónomo encargado del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), el cual contiene información de todos los peruanos que cuentan con DNI.

Otorga el documento de identidad y registra hechos vitales como nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y otros que modifican el estado civil, logrando una cobertura de 98.7% en todo el Perú.

Como miembro del Sistema Electoral Peruano, elabora el Padrón Electoral que se utiliza en cada proceso de elección popular.

La institución fue creada mediante la Ley N.° 26497, el 12 de julio de 1995, y se ha consolidado como una de las más modernas de Latinoamérica y el Caribe en materia de identificación y registros civiles, además de ser la entidad pública más confiable del Perú*.