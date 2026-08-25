El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece diversos mecanismos para facilitar la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito fundamental para efectuar trámites, acreditar la identidad y acceder a diferentes servicios. Dentro de las alternativas disponibles, existe una plataforma virtual que permite conocer el avance de las solicitudes relacionadas con el DNI azul, el documento electrónico y la identificación correspondiente a menores de edad. Quienes hayan iniciado el procedimiento para obtener un DNI electrónico tienen la posibilidad de revisar de manera online en qué etapa se encuentra su pedido, ya sea para personas adultas o menores. No obstante, todavía existen usuarios que no saben cómo comprobar si su documento culminó el proceso y está disponible para entrega. Ante esta situación, resulta importante conocer el procedimiento adecuado para consultar esta información y evitar desplazamientos innecesarios. A continuación, te explicamos los principales detalles que debes tomar en cuenta para verificar el estado de tu trámite.

¿Tu DNI ya está listo? Así puedes saberlo en segundos sin salir de casa

Si necesitas consultar el estado del trámite de tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) de menor o adulto en cualquier momento del día, incluso hasta 1 mes después de que recibiste el documento, puedes hacerlo de manera online.

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Cuáles son los requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

Qué debes saber antes de iniciar

Al ingresar a la plataforma (por medio de este ENLACE) deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Qué es el Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es el organismo autónomo encargado del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), el cual contiene información de todos los peruanos que cuentan con DNI.

Otorga el documento de identidad y registra hechos vitales como nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y otros que modifican el estado civil, logrando una cobertura de 98.7% en todo el Perú.

Como miembro del Sistema Electoral Peruano, elabora el Padrón Electoral que se utiliza en cada proceso de elección popular.

La institución fue creada mediante la Ley N.° 26497, el 12 de julio de 1995, y se ha consolidado como una de las más modernas de Latinoamérica y el Caribe en materia de identificación y registros civiles, además de ser la entidad pública más confiable del Perú*.