Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece diversos mecanismos para facilitar la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito fundamental para efectuar trámites, acreditar la identidad y acceder a diferentes servicios. Dentro de las alternativas disponibles, existe una plataforma virtual que permite conocer el avance de las solicitudes relacionadas con el DNI azul, el documento electrónico y la identificación correspondiente a menores de edad. Quienes hayan iniciado el procedimiento para obtener un DNI electrónico tienen la posibilidad de revisar de manera online en qué etapa se encuentra su pedido, ya sea para personas adultas o menores. No obstante, todavía existen usuarios que no saben cómo comprobar si su documento culminó el proceso y está disponible para entrega. Ante esta situación, resulta importante conocer el procedimiento adecuado para consultar esta información y evitar desplazamientos innecesarios. A continuación, te explicamos los principales detalles que debes tomar en cuenta para verificar el estado de tu trámite.