El organismo responsable de la identificación y el empadronamiento a nivel nacional pone a disposición de los ciudadanos distintos mecanismos para acceder a su documento personal, indispensable para llevar a cabo gestiones legales y hacer valer sus derechos. Actualmente, cuenta con un sistema digital que permite verificar en línea el avance del trámite, ya sea del DNI convencional, del DNI electrónico o del documento destinado a niños y adolescentes.

¿Tu DNI ya está listo? Revísalo ahora mismo en línea y sin demoras AQUÍ

Las personas que quieran revisar el estado de su DNI electrónico, tanto para niños como para mayores, pueden hacerlo en línea en cualquier momento del día, incluso hasta 30 días después de haberlo recibido. La herramienta digital muestra cada una de las fases del proceso:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Cuáles son los requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Por qué es importante tener un DNI electrónico?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.