En medio de las vacaciones escolares, en la que los estudiantes aprovechan al máximo sus días de descanso para realizar diversas actividades alejadas de la rutina académica, los padres de familia se mantienen expectantes ante la posibilidad de acceder a una de las vacantes que ofrecen los colegios públicos a nivel nacional. En ese sentido, el Ministerio de Educación (Minedu) estableció el cronograma oficial para la matrícula en su modalidad presencial y digital, así como la edad mínima que permite a los niños ingresar a la educación inicial. En ese sentido, tanto padres como tutores se han cuestionado sobre los criterios pedagógicos que determinan la edad del menor para acceder a una educación de calidad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE EL MINEDU SOBRE EL INGRESO DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS A LA EDUCACIÓN INICIAL?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que la edad mínima para que un niño pueda matricularse en el nivel de educación inicial es de 3 años, siempre que los cumpla hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente. Esta iniciativa está orientada a salvaguardar el bienestar integral de la niñez desde las primeras etapas de su formación. De hecho, según la entidad, la diferencia de algunos meses en la primera infancia pueden representar cambios relevantes en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico.

Y es que, basándose en investigaciones, el Minedu indicó que los niños menores de edad suelen atravesar complicaciones en diferentes materias, como en matemática y comprensión lectora, así como presentar inseguridades y falta de participación activa durante las clases, lo que conllevaría a una incapacidad del estudiante para alcanzar sus objetivos académicos. Otro de las consecuencias que se enfrentaría sería ampliar la brecha de edad entre los alumnos de un mismo grado hasta en 16 meses, diferencia significativa en un periodo de la infancia donde los niños son particularmente vulnerables al estrés, la frustración y a demandas educativas poco adecuadas.

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente. La infancia no es una carrera. Respetar sus tiempos es la base para construir aprendizajes sólidos y duraderos”, explicó Jorge Figueroa, ministro de Educación, enfatizando en proteger la seguridad emocional, la autoestima y la disposición para aprender de los menores.

¿CUÁNDO INICIA LA MATRÍCULA DIGITAL EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS ESTE 2026?

Tras el inicio de un nuevo año, muchos padres de familia se mantienen a la expectativa por iniciar un nuevo proceso de matrícula que puede realizarse de manera presencial o virtual. En el caso que se lleve el proceso digitalmente, el Ministerio de Educación indicó que solo se encuentra disponible en 2 711 colegios públicos de la UGEL de Lima, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias (UGEL Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí y Barranca). Así, para acceder a una de las vacantes, los interesados podrán presentar su solicitud a partir del 19 de enero de 2026, a través de la plataforma ‘Matrícula Digital’ (LINK). A continuación, te presentamos el paso a paso para realizar el trámite de manera digital: