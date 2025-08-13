EsSalud ofrece una variedad de servicios destinados a proteger la salud y el bienestar de sus afiliados, incluyendo coberturas médicas, apoyos económicos y beneficios sociales. Uno de sus enfoques es permitir que los núcleos familiares accedan a seguros que cubran emergencias médicas y enfermedades. A partir de 2025, los hijos mayores de 18 años podrán ser incorporados al seguro, accediendo a una atención completa, siempre que cumplan con un requisito específico. A continuación, te explicamos en qué consiste esta medida.

Según EsSalud, se permite que los trabajadores asegurados puedan afiliar a su hijos mayores de 18 años si presentan una incapacidad total permanente que les obligue a no poder trabajar, por lo que para certificar esta condición debe ser avalada por la propia institución. Tras asegurar que el joven mayor de edad cuenta con una discapacidad, podrán acceder a una cobertura integral que incluye consultas médicas, tratamientos especializados y programas de rehabilitación. Por consiguiente, estos son los pasos para inscribir a hijos mayores de edad al seguro social:

Entregar los documentos solicitados a su empleador, quien será responsable de afiliar a su hijo o hija con discapacidad para el trabajo. La afiliación se realiza de manera automática una vez que el empleador entregue la documentación a las autoridades correspondientes.

Los beneficiarios podrán hacer uso del Seguro Regular luego de tres meses de aporte.

La incorporación de hijos mayores de 18 años al seguro médico de EsSalud varía según el régimen al que esté afiliado el titular. En el caso de quienes cuentan con el seguro potestativo (+Salud), se requiere la entrega de la siguiente documentación:

Copia del acta o partida de nacimiento.

Declaración jurada que señale que cuenta con el dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

Asimismo, los asegurados bajo el régimen regular (+Seguro) de EsSalud deben completar un requisito específico: presentar el Formulario N°1010 para poder incorporar a sus hijos mayores de 18 años dentro de la cobertura médica.

Formulario N°1010 (clic aquí), llenado y firmado por el titular del seguro y/o padre o madre del hijo mayor (no titular del seguro) o curador del hijo mayor incapacitado.

Copia del dictamen de incapacidad otorgado por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud correspondiente.

Copia simple legible de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor de edad incapacitado en forma total y permanente para el trabajo.

Formato de declaración jurada debidamente llenado y firmado, en el que se indique que cuenta con dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

¿Cómo saber en qué centro de EsSalud debo atenderme?

EsSalud cuenta con muchos hospitales a lo largo del país con la finalidad de atender las necesidades de la población, quienes se encuentran asegurados, ya sea por accidentes, malestares, enfermedades y otras. Por consiguiente, los afiliados deben tener en cuenta que la institución pública ha compartido la plataforma llamada ‘Dónde me atiendo’ que proporciona información sobre el centro de salud donde se atiende el ciudadanos y más. Estos son los pasos:

Entra a la plataforma de “Dónde me atiendo” de EsSalud a través de este LINK.

Valida tu identidad escogiendo el tipo de documento (DNI).

En caso sea extranjero, digita tu Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o Carné de Extranjería.

Escribe el número de tu documento elegido.

Si seleccionaste el DNI, escribe el dígito verificador y fecha de nacimiento.

Verifica el centro de atención en el portal oficial de EsSalud haciendo clic en “Consultar”.