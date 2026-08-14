Por Redacción EC

El Metropolitano se ha convertido en uno de los servicios de transporte público más importantes de la capital, ya que conecta diversos distritos mediante buses en vías exclusivas. Con cerca de 480 000 viajes diarios, facilita el traslado de miles de personas, aunque enfrenta ciertos retos como, por ejemplo, la alta demanda, los tiempos de espera y la modernización de su infraestructura. En ese sentido, los escolares se encuentran entre los usuarios más frecuentes, quienes pueden acceder a la tarifa diferenciada para estudiantes. Sin embargo, para tramitar esta tarjeta del medio pasaje es indispensable seguir una serie de pasos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.