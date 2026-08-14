El Metropolitano se ha convertido en uno de los servicios de transporte público más importantes de la capital, ya que conecta diversos distritos mediante buses en vías exclusivas. Con cerca de 480 000 viajes diarios, facilita el traslado de miles de personas, aunque enfrenta ciertos retos como, por ejemplo, la alta demanda, los tiempos de espera y la modernización de su infraestructura. En ese sentido, los escolares se encuentran entre los usuarios más frecuentes, quienes pueden acceder a la tarifa diferenciada para estudiantes. Sin embargo, para tramitar esta tarjeta del medio pasaje es indispensable seguir una serie de pasos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO TRAMITAR LA TARJETA DE MEDIO PASAJE PARA ESCOLARES EN EL METROPOLITANO?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao indicó que, para acceder a la tarjeta de medio pasaje, los padres o tutores deben acompañar al menor a los centros de atención del Metropolitano (terminales Naranjal y Matellini o las estaciones Central, Honorio Delgado y Javier Prado) para gestionar el trámite. Para ello, es necesario presentar el DNI del adulto y del estudiante, así como un documento que certifique su matrícula o condición estudiantil. Cabe mencionar que, la tarjeta escolar preferencial o Lima Pass cuesta S/4.50 por primera vez, mientras que su actualización es gratuita si se encuentra en buen estado. A continuación, te presentamos, compartido por América TV, el costo de los pasajes para escolares en el Metropolitano y corredores complementarios:

Servicio troncal + alimentador: S/1.75

Servicio troncal: S/1.60

Alimentador de ruta larga: S/0.75

Alimentador de ruta corta: S/0.50

Corredores Rojo y Azul: S/1.17

Corredor Morado: S/1.25

@atuperu Conoce cómo tramitar la tarjeta escolar para tus hijos puedan beneficiarse con el pago de medio pasaje en los servicios del Metropolitano y corredores complementarios. 👦🪪 ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice

¿QUÉ DIJO UN TURISTA ECUATORIANO SOBRE EL SERVICIO DEL METROPOLITANO?

A través de un video publicado por la cuenta de @andreaaleshigeru en TikTok, un turista de nacionalidad ecuatoriana llegó hasta una de las estaciones del Metropolitano para utilizar el servicio, donde tuvo que pagar S/ 4.50 para obtener la tarjeta de viaje. Fue tal el asombro del extranjero que destacó la rapidez del sistema para adquirir, en simples pasos y a través de una máquina, el acceso que le permitió movilizarse por diferentes rutas, señalando que esto no ocurre en su país. De hecho, contó que en Ecuador demora aproximadamente como tres semanas para conseguir una de esas tarjetas, ya sea para el bus o el tren subterráneo.

“Y aquí algo que parece estar a años luz de lo que tenemos en Quito. Una tarjeta del transporte urbano. Fue bien sencillo. No había una persona, solo una máquina. Pones tu dinero en la máquina y automáticamente te vende la tarjeta y el vuelto te lo da en saldo para utilizar en el transporte público. Simple, rápido, sencillo. En Quito para obtener una tarjeta para el metro subterráneo y bus tienes que crear un usuario, dar los datos, cuenta bancaria, tarda un montón de días. Aquí en Lima 20 segundos, en Quito 20 días. Ya sabes la burocracia ecuatoriana”, contó el turista.