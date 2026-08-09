Por Redacción EC

En la actualidad, muchos peruanos forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional. Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión. En ese contexto, uno de los beneficios que otorga la ONP a los adultos mayores de 80 años es la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), la cual implica un aumento en el depósito mensual. Por ello, tras el inicio de agosto 2026, más de 145 000 afiliados podrán acceder a esta bonificación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para recibirla. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.