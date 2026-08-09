En la actualidad, muchos peruanos forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional. Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión. En ese contexto, uno de los beneficios que otorga la ONP a los adultos mayores de 80 años es la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), la cual implica un aumento en el depósito mensual. Por ello, tras el inicio de agosto 2026, más de 145 000 afiliados podrán acceder a esta bonificación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para recibirla. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÍAS DE PENSIÓN DE LA ONP AL CUMPLIR 80 AÑOS?

El Decreto Legislativo nº 19990 indica que los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) mayores de 80 años pueden solicitar la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que consiste en un aumento del 25 % de su pensión. Es decir, si el adulto mayor recibe un pago de S/1 000, ahora cobrará cerca de S/1 250. De esta manera, no es necesario que el ciudadano realice ningún trámite ni pague, ya que el acceso a este beneficio es automático.

Asimismo, los pensionistas que han realizado aportes durante 20 años o más, así como también los que cobran una pensión proporcional, o sea los que han contribuido al menos 10 años, tienen derecho a esta esperada bonificación. Por lo tanto, a partir del 10 de agosto de 2026, un total de 145 318 pensionistas recibirán la BEA en el país. De esa cifra, 133 370 pertenecen al régimen regular, mientras que 11 948 corresponden al régimen de pensión proporcional, según sus respectivos años de aportes. Esto se mostrará en su boleta de pago como “BONIF POR EDAD AVANZADA”, conforme comparte Infobae.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ EN LA ONP?

La Oficina de Normalización Previsional indicó que los afiliados facultativos que mantienen sus aportes pueden acceder a una pensión por invalidez si un accidente o una enfermedad les impide desempeñar una actividad laboral de forma temporal o para toda la vida. Sin embargo, la ONP informó que, entre los requisitos indispensables al momento de haber ocurrido el accidente, figura haber realizado como mínimo 12 meses de aportes durante los últimos tres años, así como presentar un certificado médico emitido por EsSalud, Minsa o una entidad autorizada. Esto permitirá que el asegurado obtenga un ingreso mensual a través del Banco de la Nación y cobertura de salud durante el proceso de rehabilitación o de manera permanente. Es importante recordar que, en caso de fallecimiento, la familia, ya sea pareja, hijos o padres, accederán a una pensión de supervivencia, según corresponda, conforme comparte el diario El Peruano.