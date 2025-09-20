En el Perú, la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en las aulas de estudios no es ajena a casos de violencia y que, por lo general, son ejercidas tanto por parte del personal escolar como de sus propios compañeros. Según el Ministerio de Educación, son cientos de casos que se registran todos los años provenientes de diversos colegios, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de los estudiantes en este rango de edad. Por ello, con el objetivo de salvaguardar la integridad del alumnado, el Minedu explicó que existen dos maneras que permiten denunciar al responsable en caso de actos graves. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO DENUNCIAR LAS FALTAS GRAVES COMETIDAS POR UN PROFESOR, SEGÚN MINEDU?

El jefe de la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) del Ministerio de Educación (Minedu), Andrés Izaguirre, brindó una entrevista para la Agencia Andina, donde explicó que los padres de familia y estudiantes tienen toda la facultad de denunciar alguna falta grave, como acoso sexual, abuso de autoridad o faltas éticas, cometido por algún docente de la institución. Según el funcionario público, en caso de que opten por un proceso administrativo, se debe informar sobre lo ocurrido dentro de las primeras 24 horas de lo ocurrido y luego realizar la denuncia por medio de un oficio al director del colegio.

Luego de que el centro educativo conozca sobre el caso deberán presentarlo a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para que se tomen las medidas correspondientes, como la separación preventiva del profesor. A su vez, el hecho debe notificarse al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones del caso. Por otro lado, si se decide realizar la denuncia judicialmente, la Fiscalía debe recibir el expediente o documentos de lo sucedido con el objetivo de que se inicie con las diligencias. De esta manera, si se determina la culpabilidad, el docente recibirá un “bloqueo” de sus funciones.

Es decir, el personal educativo no podrá ejercer su profesión en cualquier otro colegio del país y además será desvinculado de por vida del Minedu. Sin embargo, si el maestro denunciado resulta absuelto de las acusaciones, se procederá a levantar las medidas preventivas en su contra. "No se debe callar ni tampoco reunirse con el docente para conversar y trata de solucionar el problema. Eso se debe dilucidar mediante la investigación. La obligación es dar a conocer el hecho en las primeras 24 horas, sino también existe responsabilidad administrativa para el director“, dijo Izaguirre para dicho medio.

¿CUÁNTOS MAESTROS HAN SIDO BLOQUEADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

Durante la entrevista, Andrés Izaguirre reveló que hasta la fecha el Minedu ha llevado a cabo el “bloqueo” de funciones a más de 2 000 docentes y personal administrativo por diferentes graves delitos. En ese sentido, el especialista resaltó la relevancia que se otorga a la salud mental en el ámbito educativo nacional, por lo que, como parte de las nuevas disposiciones, ahora los profesores deberán presentar una certificación en esta materia para poder ejercer en las instituciones escolares.

"El tema es complejo, ya que certificar una buena salud mental no se puede lograr en una o dos sesiones. Por eso, trabajamos de forma permanente con los tutores y personal psicológico de los centros educativos a fin de prevenir hechos (que puedan dañar a los alumnos, como abuso, acoso o algún otro delito grave)“, explicó para la Agencia Andina.